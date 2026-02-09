‘건강식품도 짝퉁 판친다’···지식재산처, 명절 앞 집중단속

지식재산처는 설 명절을 앞두고 건강기능식품 선물 수요가 증가함에 따라 위조상품 유통 집중 단속을 실시한다고 9일 밝혔다.

집중 단속을 위해 지식재산처는 온라인플랫폼사와 협력해 건강기능식품 판매자의 서류 검증을 강화하고, 주말과 야간에도 대응이 가능한 상시 모니터링을 진행한다.

또 정부·유관기관과 온라인플랫폼사 등이 참여하는 위조상품 유통방지협의회에 건강기능식품 분과를 신설해 민관 공동 대응 체계를 강화해 나가기로 했다.

이번 집중 단속은 명절을 앞두고 위조 건강기능식품 유통이 확산될 수 있다는 우려에 따른 것이다. 지식재산처 상표특별사법경찰은 지난해 하반기부터 지난달까지 6차례 단속을 통해 비타민과 유산균, 관절·뼈 관련 제품 등 위조 건강기능식품 8000여점을 압수해 조사 중이다. 성분 분석 결과 압수 제품 상당수는 인체에 유익한 성분이 전혀 존재하지 않는 ‘맹탕’ 건강기능식품인 것으로 파악됐다.

지식재산처 관계자는 “위조 건강기능식품은 표시·광고된 효능을 기대하기 어렵고 소비자 건강에 직접적인 피해를 초래할 가능성이 높다”며 “건강기능식품은 다른 위조상품에 비해 국민 건강에 미치는 위해성이 매우 커 구매 전에 사전 차단하는 것이 중요하기 때문에 설 명절 전 유통 근절에 나서기로 했다”고 말했다.