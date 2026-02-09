김태흠 “정치적 의도만 남은 행정통합 논의 즉각 중단해야”

“공청회 참석하려 했지만 배제됐다” 이재명 대통령 향해 재차 “면담 요청”

김태흠 충남지사가 대전·충남 행정통합 논의의 즉각 중단을 촉구하며 이재명 대통령과의 면담을 재차 요청했다.

김 지사는 9일 국회에서 긴급 기자회견을 열고 “정치적 의도만 남은 행정통합 논의를 즉각 중단하길 촉구한다”고 밝혔다. 이날 국회 행정안전위원회에서는 행정통합과 관련한 입법 공청회가 열렸다.

김 지사는 “국회 행안위 공청회에 참석하려 했으나, 끝내 배제됐다”며 “수차례 발언권을 요청했지만, 더불어민주당의 반대로 이해당사자인 충남도민의 의견을 개진할 기회조차 얻지 못했다”고 주장했다.

그는 행정통합의 본래 취지가 수도권 일극 체제를 극복하고 국가균형발전을 이루는 데 있다며 정치적 의도가 다분한 행정통합은 도민들로부터 결코 용납받지 못할 것이라고 했다.

김 지사는 “제대로 된 재정·권한 이양 없는 행정통합은 빈껍데기에 불과하다”며 “행정통합은 자치분권과 국가균형발전을 위한 백년대계로, 항구적인 재정과 권한 이양이 전제되지 않으면 취지를 살릴 수 없다”고 말했다.

충남도는 통합 시 양도소득세 100%, 법인세 50%, 부가가치세 5% 수준을 반영한 연간 약 9조원 규모의 항구적 재정 이양과 함께 예비타당성조사 면제, 농업진흥지구 해제, 국가산업단지 지정 등 핵심 권한이 동시에 이관돼야 지역이 스스로 미래를 개척할 수 있다는 입장이다.

김 지사는 “국회는 여야 동수로 행정통합 특위를 구성해 논의해야 한다”며 “우리가 요구한 권한 이양은 행안부에만 국한된 문제가 아니라 재정경제부, 기후에너지환경부, 농림축산식품부 등 여러 부처의 이해관계가 얽혀 있다”고 했다.

이어 “국회 행안위 차원의 논의에 머물 것이 아니라, 특위를 통해 재정과 권한 이양의 공통 기준을 담은 행정통합 방안을 논의해 달라”며 “국세 65%, 지방세 35% 비율 조정과 최대한의 특례·권한 이양을 약속한 이 대통령이 직접 결단에 나설 때”라고 촉구했다.

김 지사는 이해당사자이자 입법 대상 지역인 충남의 도지사로서 이 대통령과의 면담을 다시 한 번 공식 요청하기도 했다.