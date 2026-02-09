중장년의 ‘전문성’ 재활용···서울시 ‘가치동행일자리’ 사업 규모 확대

사업규모 역대 최고수준인 6000개로 늘려 상한연령 전면 폐지해 40세 이상 누구나 참여

오랜 기간 기자생활을 해온 최모씨는 번아웃으로 회사를 떠난 뒤 서울시가 운영하는 ‘중장년 가치동행일자리’에 참여하면서 제2의 직업을 갖게 됐다. 그는 현재 직업상담사로 일하며 중장년의 새출발을 지원하고 있다.

서울시가 중장년의 경험과 전문성을 사회적 가치로 전환하는 ‘서울 중장년 가치동행일자리’ 사업규모를 역대 최대인 6000개로 확대한다고 9일 밝혔다. 또 상한 연령을 전면 폐지해 40세 이상 중장년이라면 누구나 참여할 수 있도록 했다.

가치동행일자리 사업은 중장년 세대가 돌봄·안전·환경 등 공공영역에서 그동안 쌓아온 역량을 발휘해 사회에 기여하는 동시에 새로운 일자리 탐색 및 경력 전환의 기회를 얻는 서울 핵심 일자리 정책이다.

서울시는 우선 오는 10일부터 내달 4일까지 올해 첫 모집인원인 1936명을 선발하는 1차 공동모집을 시작한다. 서울50플러스일자리몽땅 홈페이지에서 온라인으로 접수한다. 서류심사와 면접을 거쳐 3월 중순 최종 합격자를 발표한다. 신청자는 월 40시간 이상 활동이 가능해야 한다.

1차 모집은 거주지 인근에서 활동할 수 있는 ‘권역별 일자리’ 1617명과 특정 활동 분야를 선택해 지원하는 ‘특화 일자리’ 319명으로 구분해 선발한다.

선발된 참여자는 3우러 23일부터 10월 30일까지 약 7개월간 활동한다. 월 최대 57시간 근무할 경우 58만8240원(세전)의 활동비가 지급된다. 기본 활동비 외에 상해보험 가입 및 교육 실비 등이 지원된다. 사업 특성에 따라 교통비와 정액급식비도 추가로 지급된다.

서부·중부·남부·북부·동부 등 5개 권역별 일자리는 어르신 급식 지원, 장애인 동행 등 공통직무를 수행한다. 신청자는 거주지에서 가까운 권역을 선택해 신청할 수 있다.

특화 일자리는 외로움돌봄동행단, 정원텃밭지원단, 안전산행지원단 등 총 4개 사업분야로 구성된다.

올해부터는 참여기회 확대를 위해 기존 ‘상한 연령’을 전면 폐지했다. 1986년 12월 31일 이전에 출생한 서울시민이라면 누구나 지원할 수 있다.

한편 서울시는 신규 사업인 ‘스마트 오아시스 동행단’과 ‘물순환시설관리지원단’ ‘늘봄안전지원단’ 등 신규 사업을 발굴·추진한다.

정진우 서울시 평생교육국장은 “가치동행일자리는 중장년의 경험이 시민의 일상과 도시의 안전으로 이어지는 서울시 대표 사회공헌 일자리”라며 “상한 연령 폐지와 신규사업 확대를 통해 더 많은 중장년이 약자동행의 가치를 실현하고 새로운 삶의 활력을 찾기를 기대한다”고 밝혔다.