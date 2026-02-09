창간 80주년 경향신문

서울시, 설연휴 대중교통 막차시간 새벽 1시 연장···올빼미버스도 정상 운행

경향신문

본문 요약

서울시가 설 연휴 귀성·귀경객의 원활한 대중교통 이용을 위해 17~18일 양일간 지하철과 버스의 막차 운행시간을 새벽 1시로 연장한다.

매일 밤 11시 10분부터 다음날 오전 6시까지 운행하는 심야 올빼미버스 14개 노선도 설연휴 기간에 모두 정상 운행한다.

서울시는 대중교통을 이용해 시립묘지를 방문하는 성묘객을 위해 망우리 시립묘지를 경우하는 3개 시내버스 노선도 설 당일과 다음날 운행 횟수를 하루 38회씩 총 76회 늘린다.

서울시, 설연휴 대중교통 막차시간 새벽 1시 연장···올빼미버스도 정상 운행

입력 2026.02.09 11:15

  류인하 기자

서울시, 설연휴 특별교통 대책 발표

서울시가 설 연휴 귀성·귀경객의 원활한 대중교통 이용을 위해 17~18일 양일간 지하철과 버스의 막차 운행시간을 새벽 1시로 연장한다. 올빼미버스도 정상 운행한다.

서울시는 이같은 내용의 ‘설 연휴 특별교통대책’을 추진한다고 9일 밝혔다.

시 관계자는 “이번 설 명절은 주말을 포함해 5일간 연휴로 평소 설 명절 기간보다 짧은 편은 아니지만 다음날 연휴가 하루밖에 없어 연휴 다음날부터 출근하는 시민들을 고려해 명절 당일과 다음날 지하철·버스 막차시간을 다음날 1시까지 평일 수준으로 연장 운행하기로 했다”고 설명했다.

지하철은 설 당일과 다음날에 마지막 열차가 종착역에 새벽 1시까지 도착하도록 운영시간을 연장한다. 연장 운행을 위해 1~9호선과 우이신설선, 신림선은 하루 64회씩 총 128회 증회 운행한다.

다만 1~8호선 증회 운행은 서울교통공사 구간만 대상으로 하는 만큼 코레일 등 그밖의 수도권 전철구간 막차시간은 따로 확인해야 한다.

시내버스도 같은 날 서울고속버스터미널과 동서울터미널, 남부터미널 3개 버스 터미널과 서울역, 용산역, 영등포역, 청량리역, 수서역 등 5개 기차역을 경유하는 121개 노선을 대상으로 새벽 1시까지 연장 운행한다.

매일 밤 11시 10분부터 다음날 오전 6시까지 운행하는 심야 올빼미버스 14개 노선도 설연휴 기간에 모두 정상 운행한다.

서울시는 대중교통을 이용해 시립묘지를 방문하는 성묘객을 위해 망우리 시립묘지를 경우하는 3개 시내버스 노선(201, 262, 270번)도 설 당일과 다음날 운행 횟수를 하루 38회씩 총 76회 늘린다.

14일부터는 경부고속도로 버스전용차로(한남대교 남단~신탄진 IC) 운영시간을 평소 오전 7시~오후 9시에서 오전 7시~다음날 새벽 1시까지 연장한다.

도로교통법상 고속도로 버스전용차로 이용가능 차량은 9인승 이상 승용·승합자동차다. 9~12인승 차량은 6인 이상 승차해야 통행 가능하다.

여장권 서울시 교통실장은 “설 명절을 맞아 귀경길 등 시민들의 장거리 이동을 지원할 수 있도록 최선을 다하겠다”며 “승용차 이용 시에는 사전에 교통 정보를 확인해 혼잡 시간대를 피하시길 바라며, 안전 운전에 만전을 기하시길 당부드린다”고 밝혔다.

