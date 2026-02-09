임신 노동자 고용 유지하면 100만원…광주시 중소기업에 지원금

광주시가 임신한 노동자의 고용을 유지하는 중소기업에 지원금을 지급한다.

광주시 일가정양립지원본부는 9일 “중소기업을 대상으로 ‘임산부 직장맘 고용유지 지원사업’ 대상 사업장을 선착순 모집한다”고 밝혔다.

이 사업은 임신 중인 노동자의 출산 전후 휴가를 보장하는 중소기업에 임산부 1인당 최대 100만원까지 지원한다. 임신 노동자의 고용 불안과 중소기업의 부담을 완화하기 위해 광주시가 2021년 전국에서 처음으로 도입했다.

지원 대상은 출산 전후 휴가 기간 임산부의 고용을 계속 유지하는 50인 미만 중소사업장이다. 육아휴직을 보장하고 임산부 정기 건강진단을 위한 유급 진료 시간 부여 등 두 가지 요건을 충족해야 한다.

일가정양립본부는 10일부터 예산이 소진될 때까지 45건을 선착순으로 접수한다. 지원 대상자로 확정되면 출산 휴가 종료 이후 고용 유지 관련 증빙서류 등을 제출하면 지원금을 준다.

양보근 광주시 일가정양립지원본부장은 “임신·출산 과정에서 노동자들이 고용 불안을 느끼지 않도록 하는 것이 무엇보다 중요하다”며 “올해부터 소규모 사업장 노동자를 더욱 두텁게 지원하기 위해 지원 대상을 기존 100인 미만에서 50인 미만 중소사업장으로 조정했다”고 밝혔다.