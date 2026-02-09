창간 80주년 경향신문

경기도, 밀정 처단한 의열단원 등 숨은 독립유공자 1094명 발굴···648명 포상 신청

경향신문

경기도, 밀정 처단한 의열단원 등 숨은 독립유공자 1094명 발굴···648명 포상 신청

입력 2026.02.09 11:21

이원봉 지사. 경기도 제공

이원봉 지사. 경기도 제공

경기도가 일제강점기 밀정을 처단한 의열단원 등 독립유공자 1094명을 새로 찾아내 공적이 확인된 648명에 대해 국가보훈부에 포상을 신청했다고 9일 밝혔다.

도는 일제강점기 경기도에 본적이나 주소를 둔 활동가들을 대상으로 지난해 5월부터 ‘독립운동 참여자 및 유공자 발굴 연구용역’을 진행해 최근 마무리했다.

체포되지 않은 성공적 활동가 중에서는 안성 출신의 강건식 지사가 포상 신청 대상자로 선정됐다. 강 지사는 의열단 중앙집행위원 후보로 활동하며 밀정을 처단하고 황포군관학교에서 군사 교육을 이수했다. 일제가 요시찰인으로 등재해 감시했으나 끝내 잡히지 않았다.

파주 출신의 김정환 지사는 러시아 모스크바공산대학 졸업 후 귀향해 ‘조선농인사’를 설립하고 문맹 퇴치 운동을 벌였다. 개성공산당 고문으로 활동하며 독립운동 자금 마련을 위해 부호의 집에 방화하는 등 과감한 거사를 실행한 뒤 만주로 망명했다.

개성 출신의 이종익 지사는 세 차례나 투옥됐으며 출옥한 뒤에도 특별요시찰인의 감시를 뚫고 끊임없이 항일 조직 활동을 전개했다.

경기도 출신은 아니지만 당시 시흥에서 저항 운동을 펼친 이원봉 지사는 근우회 등에서 여성 학생들의 권익 향상을 주도했다. 세 차례나 옥고를 치르면서도 고무공장에 위장 취업해 노동 조직을 결성하고 파업을 모의하는 등 항일 및 노동 운동에 헌신했다.

포상 신청된 648명은 판결문과 수형 기록 등 객관적 증거가 명확하고, 국가보훈부 포상 기준을 충족해 대상에 선정됐다.

나머지 446명은 연구 결과 독립운동 사실은 확인되지만, 구체적인 활동 기록이 부족한 ‘자료 보완’ 대상자, 독립운동 이후 친일 행적 등 결격 사유가 있는 인물, 활동 성격이 독립운동으로 보기 어려운 사례 등이다. 경기도는 이번 용역을 통해 발굴된 독립유공자들의 정보를 33개 상세 항목의 DB로 구축했으며, 향후 보훈 정책과 역사 교육의 기초 자료로 활용할 예정이다.

김동연 지사는 “독립운동가들의 활동을 기리고 그분들의 이름을 되찾아드리는 것은 후손으로서 당연한 책무”라며 “발굴된 독립유공자분들이 합당한 예우를 받도록 국가보훈부는 물론 시군과 협력해 경기도 독립운동사를 바로 세우겠다”고 말했다.

댓글