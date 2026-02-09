창간 80주년 경향신문

경남 올해 수소전기차 455대 보급···승용차 대당 3310만원 지원

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

경남도는 2026년도 수소전기차 보급을 통해 친환경 수소 이동성 기반을 강화한다고 9일 밝혔다.

도는 올해 국비 244억 원과 지방비 74억 원 등 총 318억 원의 사업비를 투입해 수소승용차 390대와 수소버스 65대 등 총 455대의 수소전기차를 보급할 계획이다.

수소차 구매 때 지원되는 보조금은 승용차의 경우 대당 3310만 원이며, 시내버스는 3억 원, 광역버스는 3억 6000만 원까지 지원받을 수 있다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

경남 올해 수소전기차 455대 보급···승용차 대당 3310만원 지원

입력 2026.02.09 11:29

  • 김정훈 기자

  • 기사를 재생 중이에요

경남 밀양수소충전소. 경남도 제공

경남 밀양수소충전소. 경남도 제공

경남도는 2026년도 수소전기차 보급을 통해 친환경 수소 이동성 기반을 강화한다고 9일 밝혔다.

도는 올해 국비 244억 원과 지방비 74억 원 등 총 318억 원의 사업비를 투입해 수소승용차 390대와 수소버스 65대(시내·광역버스) 등 총 455대의 수소전기차를 보급할 계획이다.

수소차 구매 때 지원되는 보조금은 승용차의 경우 대당 3310만 원이며, 시내버스는 3억 원, 광역버스는 3억 6000만 원까지 지원받을 수 있다.

신청은 2월 중 시군별 공고에 따라 진행되며, 개인 신청자는 해당 지역 내 일정 기간 이상 거주요건을 충족해야 한다.

구매 희망자는 자동차 제조·판매사와 계약을 체결한 뒤 해당 업체를 통해 ‘무공해차 통합 누리집’에서 신청하면 된다.

경남도는 2016년부터 수소 모빌리티를 보급해 왔으며 2025년 말 기준 수소승용차 3196대, 수소버스 176대, 수소청소차 1대 등 누적 3373대를 보급했다.

도내 수소충전소 24곳을 구축했으며, 수소 충전 인프라와 수소차 등록 대수 모두 전국 2위 수준이다.

도는 수소차 이용자의 편의를 개선하기 위해 올해 말까지 수소충전소 3곳을 추가로 구축할 계획이다.

경남도는 장기적으로 시군별 1곳 이상의 충전소 운영과 도내 전역 30분 이내 충전소 접근이 가능한 환경을 조성해 수소차 대중화 시대를 견인한다는 전략이다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글