경남 올해 수소전기차 455대 보급···승용차 대당 3310만원 지원

경남도는 2026년도 수소전기차 보급을 통해 친환경 수소 이동성 기반을 강화한다고 9일 밝혔다.

도는 올해 국비 244억 원과 지방비 74억 원 등 총 318억 원의 사업비를 투입해 수소승용차 390대와 수소버스 65대(시내·광역버스) 등 총 455대의 수소전기차를 보급할 계획이다.

수소차 구매 때 지원되는 보조금은 승용차의 경우 대당 3310만 원이며, 시내버스는 3억 원, 광역버스는 3억 6000만 원까지 지원받을 수 있다.

신청은 2월 중 시군별 공고에 따라 진행되며, 개인 신청자는 해당 지역 내 일정 기간 이상 거주요건을 충족해야 한다.

구매 희망자는 자동차 제조·판매사와 계약을 체결한 뒤 해당 업체를 통해 ‘무공해차 통합 누리집’에서 신청하면 된다.

경남도는 2016년부터 수소 모빌리티를 보급해 왔으며 2025년 말 기준 수소승용차 3196대, 수소버스 176대, 수소청소차 1대 등 누적 3373대를 보급했다.

도내 수소충전소 24곳을 구축했으며, 수소 충전 인프라와 수소차 등록 대수 모두 전국 2위 수준이다.

도는 수소차 이용자의 편의를 개선하기 위해 올해 말까지 수소충전소 3곳을 추가로 구축할 계획이다.

경남도는 장기적으로 시군별 1곳 이상의 충전소 운영과 도내 전역 30분 이내 충전소 접근이 가능한 환경을 조성해 수소차 대중화 시대를 견인한다는 전략이다.