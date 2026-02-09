창간 80주년 경향신문

강릉 생태 저류지에 10m LED 달 조형물 조성···국내 최대 규모

본문 요약

강원 강릉시 오죽헌과 선교장 앞 생태 저류지에 국내 최대 규모인 지름 10m의 '발광 다이오드 달 조형물'이 설치된다.

이는 51억 원을 들여 강릉의 대표적인 역사·문화 자원인 오죽헌과 선교장, 도심 속 자연공간인 생태 저류지를 하나의 관광 동선으로 연결하는 관광클러스터를 조성 사업이다.

이번 사업의 핵심 콘텐츠인 지름 10m의 LED 달 조형물은 국내 최대 규모로 강릉 야간경관을 대표하는 상징적 랜드마크로 조성된다.

강릉 생태 저류지에 10m LED 달 조형물 조성···국내 최대 규모

입력 2026.02.09 11:57

  • 최승현 기자

  • 기사를 재생 중이에요

‘LED 달 조형물’을 활용한 달빛아트쇼 조감도. 강릉시 제공

‘LED 달 조형물’을 활용한 달빛아트쇼 조감도. 강릉시 제공

강원 강릉시 오죽헌과 선교장 앞 생태 저류지에 국내 최대 규모인 지름 10m의 ‘발광 다이오드(LED) 달 조형물’이 설치된다.

강릉시는 9일 ‘LED 달 조형물’을 활용한 달빛아트쇼 사업의 착수보고회를 열고, 본격적인 사업추진에 들어갔다.

이는 51억 원을 들여 강릉의 대표적인 역사·문화 자원인 오죽헌과 선교장, 도심 속 자연공간인 생태 저류지를 하나의 관광 동선으로 연결하는 관광클러스터를 조성 사업이다.

이번 사업의 핵심 콘텐츠인 지름 10m의 LED 달 조형물은 국내 최대 규모로 강릉 야간경관을 대표하는 상징적 랜드마크로 조성된다.

주간에는 조형물 자체로 공간의 정체성을 강화하고, 야간에는 빛과 영상 이야기가 결합한 달빛아트쇼를 통해 차별화된 미디어아트 콘텐츠를 선보일 계획이다.

강릉시는 착수보고회를 시작으로 본격적인 제작·설치 및 콘텐츠 구현을 거쳐 오는 7월 중 달빛아트쇼를 정식 개관할 예정이다.

정식 개관 이후에는 계절별·주제별 콘텐츠를 차례대로 보완하며 야간 관광 활성화를 위한 프로그램을 확대해 나갈 방침이다.

강릉시 관계자는 “달빛아트쇼는 강릉의 역사·자연·미디어아트를 하나로 연결하는 체류형 관광자원이 될 것”이라며 “관광객의 체류 시간 증가가 지역 상권 이용과 소비로 이어져 지역경제 활성화에 도움이 될 수 있도록 노력하겠다”라고 밝혔다.

댓글