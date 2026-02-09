홍콩 법원, 반중 언론인 지미 라이에 징역 20년 선고

홍콩 법원이 홍콩 민주화 운동을 지원했던 전 빈과일보 사주 지미 라이에게 국가보안법 위반 혐의로 징역 20년을 선고했다.

홍콩프리프레스(HKPF)와 AFP통신 등에 따르면 홍콩 서구룡치안법원은 9일 라이에게 징역 20년형을 선고했다. 라이는 지난해 12월 외세와의 결탁·반역 혐의와 선동적 출판물 발행 공모 혐의에 대해 유죄 판결을 받았다.

라이와 함께 재판에 넘겨진 빈과일보 전 간부 6명과 활동가 1명, 법률 보조원 1명에게 징역 6~10년이 선고됐다.

3명의 판사로 이뤄진 재판부는 라이가 음모 공모 세력의 “배후 조종자이자 주동자였기 때문에 더 무거운 형벌이 마땅하다”고 밝혔다.

라이는 본격적인 보안법 위반 수사를 받기 전 빈과일보 계약 임대 관련해 수사를 받아 2022년 12월 징역 5년을 선고받고 복역 중이다. 새 판결로 18년을 추가로 복역해야 한다.

라이의 딸 클레어 라이는 “78세(1947년 12월생)인 아버지가 감옥에서 순교하게 될 수도 있다”며 “이번 판결이 가슴 아프도록 잔혹하다”고 말했다. 가족들은 고령인 라이의 건강이 악화됐다며 선처를 호소해 왔다.

국경없는기자회는 “오늘 홍콩의 언론 자유에 막이 내렸다”며 “이번 판결은 당국이 언론을 얼마나 경멸하는지 보여준다”고 밝혔다. 국제 앰네스티는 이번 사건은 “법에 의한 통치에 기반한 도시였던 홍콩이 공포에 의한 통치로 변모하는 과정에서 나타난 암울한 이정표”라고 말했다.

법원 앞은 이날 경찰관, 폭발물 탐지견, 장갑차 등이 배치됐다고 로이터통신이 전했다. 재판 방청을 위해 며칠 노숙해 온 섬(64)은 “라이는 홍콩의 양심이라고 생각한다”고 말했다.

1947년 중국 광저우에서 태어난 라이는 12세 때 홍콩으로 밀항했다. 의류공장 노동자 등을 거쳐 패션 기업 지오다노를 창립했다. 1989년 톈안먼 항쟁 영향으로 1995년 빈과일보를 창간했다. 1996년부터는 지오다노 지분을 매각하고 언론 일에 전념했다.

‘홍콩인을 위한 신문’을 표방한 빈과일보는 선정적 보도로 비판을 자주 받았지만 2003년 홍콩 보안법 도입 시도, 2014년 홍콩 행정장관 직선제 요구 등 시민의 권리 제한과 관련된 사안에서른 항상 홍콩 민주세력을 지지했다. 2019년 반송환법(범죄인 인도법) 시위 때도 경찰의 시위 강경진압과 보안법에 비판적 논조를 이어갔다.

이런 가운데 라이는 2019년 7월~2020년 6월 마이크 폼페오 당시 국무장관, 존 볼턴 등 백악관 안전보좌관 등 미국 인사들과 접촉해 중국과 홍콩 당국의 눈밖에 났다.

중국 관영매체들은 라이를 ‘반정부 선동가이자 반역자’로 칭한다. 홍콩 서구룡법원 재판부는 855페이지에 달하는 보안법 위반 유죄 판결문에서 “중국 공산당에 대한 깊은 원한과 증오가 그를 험난한 일로 이끈 것은 안타까운 일”이라고 밝혔다.

라이의 거취 문제는 중국과 서방 국가와의 관계에서 쟁점 가운데 하나였다. 키어 스타머 영국 총리는 지난달 시진핑 중국 국가주석과 정상회담 때 라이 석방을 요구했다고 알려졌으나, 실제로 어떤 요구를 했는지 불분명하다고 가디언이 전했다.