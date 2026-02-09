“KPGA 볼 사용률 1위”라더니 알고보니 ‘허위’···던롭스포츠코리아 과징금 받아

자사 골프공 사용률을 ‘1위’ 등 표현으로 부풀려 광고한 던롭스포츠코리아가 공정거래위원회의 제재를 받게 됐다.

공정위가 던롭스포츠코리아가 자신이 판매하는 골프공의 KPGA(한국프로골프협회) 주관 프로 투어에서의 사용률을 거짓·과장 광고한 행위(표시광고법 위반)에 대해 시정명령 및 공표명령과 과징금 2억600만원을 부과한다고 9일 밝혔다.

던롭스포츠는 스릭슨(SRIXON), 젝시오(XXIO), 클리브랜드(CLEVELAND) 등 브랜드를 보유한 골프용품 전문 기업이다.

공정위 조사 결과, 던롭코리아는 2022년~2023년 스릭슨 골프공 브랜드를 광고하면서 객관적 근거 없이 ‘KPGA 볼 사용률 1위’ ‘KPGA 프로들이 선정한 가장 영향력 있는 볼’ 등으로 광고했다. 공식 통계 확인 결과 실제 1부 투어의 볼 사용률 1위는 경쟁업체의 골프공이었다.

던롭은 2022년 7월·8월·11월 등 일부 기간에 KPGA 주관 1·2·3부 리그를 합산한 볼 사용률이 1위라고 주장했지만 이에 대한 명확한 근거를 제시하지는 못했다.

공정위는 소비자들이 KPGA가 주관하는 모든 대회 또는 최우수 선수들이 출전하는 1부 투어에서 스릭슨 골프공이 가장 많은 선택을 받은 것으로 오인할 가능성 크다고 판단했다.설령 특정 기간에 골프공의 사용률이 1위였다 하더라도 이를 2022년 전체 결과인 것처럼 광고하는 것은 부적절하다고 봤다.

공정위는 “사업자가 ‘1위’라는 배타성을 띤 표현을 사용하기 위해서는 합리적인 근거에 기초해야 한다”면서 “객관성 있는 자료로 근거를 제시하도록 해 건전한 시장질서 확립에 기여할 것”이라고 밝혔다.