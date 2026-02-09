경찰, BTS 광화문 공연 앞두고 “매크로 등 위법 행위도 단속”···TF 꾸려 대응

경찰이 다음 달 21일 서울 광화문 광장에서 열리는 그룹 방탄소년단(BTS) 공연에 대비해 전담팀을 꾸리기로 했다.

박정보 서울경찰청장은 9일 오전 서울 종로구 내자동 서울경찰청사에서 열린 정례 기자회견에서 “BTS 광화문 공연에 대비해 서울청 공공안전차장을 팀장으로 태스크포스(TF)팀을 꾸리고 안전한 행사가 될 수 있도록 준비하고 있다”고 밝혔다.

박 서울청장은 “광화문 월대 건너편에 행사장이 마련돼 대한문까지 인파가 집결할 것으로 예측된다”며 “(세종대로) 전 차로에 인파가 꽉 들어서면 23만명 정도 될 것으로 추정하고, 숭례문까지 인파가 더 모이면 26만명이 될 것으로 생각된다”고 말했다.

박 서울청장은 “우선 인파가 많이 몰릴 것으로 예상되는 광화문 일대를 ‘코어(Core·핵심)·핫(Hot)·웜(Warm)·콜드(Cold)’ 등 4개 존(Zone·지역)으로 분류하고 다시 15개 구역으로 세분화한 뒤 구역마다 총경급 책임자를 둬 꼼꼼하게 챙길 예정”이라고 설명했다.

경찰은 티켓 발매 과정에서 자동화 프로그램인 ‘매크로’를 사용하거나, 티켓이나 숙박권을 온라인에서 판매하겠다고 속인 뒤 돈만 챙겨 잠적하는 사기 행위, 위해를 가하겠다는 식의 협박글 게시해 혼란을 야기하는 등의 불법 행위가 일어날 가능성에도 대비하기로 했다. 박 서울청장은 “사이버 전담팀을 지정해 모니터링하고 즉시 처벌할 수 있도록 하겠다”고 말했다.

박 서울청장은 또 “폭행·난동·테러 등에 대비해 9개 경찰서 13개 강력팀을 지정했고, 현장에서 벌어질 수 있는 형사 사건에 즉시 대비할 것”이라며 “특공대도 전지 배치해 상황 발생 전 예방 활동과 진압 활동을 진행할 예정”이라고 말했다.

‘연예인 수익 사업에 경찰을 투입하는 게 맞냐’는 질문에 박 서울청장은 “주최 측에 안전요원을 충분히 확보해 관리하도록 요구하고 운집 상황을 봐 더 많은 안전요원 배치하도록 할 것”이라며 “티켓 발매 관람객이 3만5000명 정도이고, 그 광경을 보러오는 시민들도 많이 모이기 때문에 경찰도 시민 안전에 대비해야 한다”고 설명했다.

한편 BTS 공연 전 ‘사기적 부장거래’ 혐의를 받는 하이브 방시혁 의장에 대한 신병 처리 가능성에 대해 박 서울청장은 “법리 검토를 계속하고 있다”고 말했다.