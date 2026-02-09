창간 80주년 경향신문

‘트레킹 도시’ 원주시, 3~11월 다채로운 걷기 여행길 프로그램 운영

경향신문

본문 요약

강원 원주시는 시민들의 건강 증진을 위해 오는 3월부터 11월까지 '2026년 원주 걷기 여행길 프로그램'을 운영한다고 9일 밝혔다.

이 밖에 맨발 걷기 지도자 교육을 비롯해 오크밸리 나이트 워크, 원주 맨발 걷기 축제, 치악산 둘레길 140㎞ 챌린지 등 다양한 걷기 행사가 열린다.

원주시는 연간 50만 명 이상이 찾는 치악산 둘레길과 원주 굽이길 등 우수한 걷기길 인프라를 바탕으로 40여 개의 다양한 걷기 행사와 프로그램을 운영해 시민들로부터 큰 호응을 얻고 있다.

'트레킹 도시' 원주시, 3~11월 다채로운 걷기 여행길 프로그램 운영

입력 2026.02.09 12:40

  최승현 기자

‘2026 원주 걷기 여행길 프로그램 안내’ 포스터. 원주시 제공

‘2026 원주 걷기 여행길 프로그램 안내’ 포스터. 원주시 제공

강원 원주시는 시민들의 건강 증진을 위해 오는 3월부터 11월까지 ‘2026년 원주 걷기 여행길 프로그램’을 운영한다고 9일 밝혔다.

올해에는 맨발 걷기를 비롯해 함께 걷기, 역사길 걷기, 야간걷기, 걷기 강연 등 다양한 프로그램을 진행할 예정이다.

먼저 매달 첫째 주 토요일에는 운곡 솔바람 숲길에서 ‘원주 힐링 맨발 걷기’ 행사가 열린다.

3㎞가량의 소나무 숲으로 이루어져 있는 운곡 솔바람 숲길은 지난해 11만 명이 방문한 걷기 명소다.

매달 둘째 주 토요일에는 치악산 둘레길(1∼11코스)에서 ‘원주 걷기 여행길 함께 걷기’ 행사가 개최된다.

또 매월 셋째 주 토요일에는 원주 소풍길에서 걷기와 환경보호를 함께 실천하는 ‘원주 에코 플로킹’이 진행된다.

매월 넷째 주 토요일에는 사적지와 산성, 기념비와 서원, 옛길과 나루터 등 지역의 역사적 공간을 직접 걸으며 체험하는 ‘원주 역사·문화트레킹’이 운영된다.

이 밖에 맨발 걷기 지도자 교육(4월)을 비롯해 오크밸리 나이트 워크(5월), 원주 맨발 걷기 축제(6·9월), 치악산 둘레길 140㎞ 챌린지(9월) 등 다양한 걷기 행사가 열린다.

원주시는 연간 50만 명 이상이 찾는 치악산 둘레길과 원주 굽이길 등 우수한 걷기길 인프라를 바탕으로 40여 개의 다양한 걷기 행사와 프로그램을 운영해 시민들로부터 큰 호응을 얻고 있다.

원주시 관계자는 “걷기 행사뿐 아니라 세족 시설 설치 등 시민 편의를 위한 각종 인프라도 확충하고 있다”라고 말했다.

