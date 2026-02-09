창간 80주년 경향신문

화장품도 실어나른다고?…‘K뷰티’ 올라타는 현대글로비스

경향신문

본문 요약

현대글로비스가 빠르게 성장 중인 'K뷰티' 물류 공략에 나선다.

현대글로비스는 헤어·바디케어 전문 뷰티 브랜드 '쿤달'을 보유한 더스킨팩토리와 3자 물류 서비스 제공 계약을 체결하고 본격적인 운영에 돌입했다고 9일 밝혔다.

이번 계약에 따라 현대글로비스는 국내 고객을 대상으로 수도권 첨단 자동화 물류센터를 통해 더스킨팩토리 제품의 입고·보관·포장·출고까지 물류 전 과정을 담당하는 파트너로 활동하게 된다.

화장품도 실어나른다고?…'K뷰티' 올라타는 현대글로비스

입력 2026.02.09 13:16

수정 2026.02.09 14:38

현대글로비스 자동화 물류센터 내부 모습. 현대글로비스 제공

현대글로비스 자동화 물류센터 내부 모습. 현대글로비스 제공

현대글로비스가 빠르게 성장 중인 ‘K뷰티(화장품)’ 물류 공략에 나선다. 화물의 보관, 포장, 배송까지 원스톱 통합 물류 솔루션을 제공하는 물류 일괄 대행 서비스를 본격 확대한다는 구상이다.

현대글로비스는 헤어·바디케어 전문 뷰티 브랜드 ‘쿤달(KUNDAL)’을 보유한 더스킨팩토리와 3자 물류(3PL) 서비스 제공 계약을 체결하고 본격적인 운영에 돌입했다고 9일 밝혔다.

이번 계약에 따라 현대글로비스는 국내 고객을 대상으로 수도권 첨단 자동화 물류센터를 통해 더스킨팩토리 제품의 입고·보관·포장·출고까지 물류 전 과정을 담당하는 파트너로 활동하게 된다.

센터는 무인운반차(AGV) 등 최신 자동화 설비를 갖추고 있어 다품종 소량 주문이 많은 e커머스(전자상거래) 환경에서 신속하고 정확한 처리가 가능하다고 회사 측은 강조했다.

스마트 물류 솔루션과 데이터 기반 운영 시스템을 기반으로 수요 변동에도 유연한 대응이 가능하다는 설명이다.

뷰티 제품 특성에 맞춘 상품의 안전한 보관과 효율적인 출고 프로세스도 지원할 예정이다.

현대글로비스는 또 더스킨팩토리의 해외 개인 소비 시장 공략을 위한 파트너로서 역직구 물류와 해외 통관, 항공·해상 수출 서비스를 포함한 수출 전 구간 물류 서비스를 제공할 계획이다.

미국 시장조사업체 얼라이드마켓리서치에 따르면 2027년 세계 K뷰티 시장은 139억달러(약 20조원) 규모에 달할 것으로 전망된다.

현대글로비스 관계자는 “글로벌 시장에서 ‘K뷰티’ 열풍이 거세지고 있는 만큼 관련 물류 시장도 커질 것”이라며 “육상·해상·항공 물류 경쟁력과 촘촘한 글로벌 네트워크를 활용해 국내 뷰티 브랜드의 해외 진출에 일조하겠다”고 말했다.

