안호영·김관영 “전북지사 공천권이 합당 거래물인가”

민주당 합당 문건 의혹에 ‘시끌’···“중앙 정치 필요 따라 전북 거래 안 돼” 해명 요구

더불어민주당과 조국혁신당의 합당 검토 과정에서 ‘6·3 지방선거 전북지사 공천권’이 협상 카드로 거론됐다는 의혹이 제기되자 전북 정치권이 반발하고 있다. 차기 지사 출마를 선언한 안호영 의원과 현직 김관영 전북도지사는 나란히 “도민에 대한 모욕”이라고 비판하며 당 지도부를 겨냥했다.

안호영 의원(완주·진안·무주)은 9일 오전 전북도의회에서 기자회견을 열고 “전북은 중앙 정치의 필요에 따라 거래되는 대상이 아니다”라며 “도지사 공천권은 어떤 정치적 협상의 대상도 될 수 없다”고 밝혔다.

안 의원은 민주당 사무처의 합당 검토 문건 의혹과 관련해 “사실 여부와 별개로 이런 내용이 논의의 대상이 됐다는 것 자체가 전북도민의 자존심을 훼손하는 일”이라며 “정청래 대표 등 지도부는 문건의 성격과 의혹을 도민 앞에 분명히 설명하고 책임 있는 조처를 해야 한다”고 요구했다. 이어 “전북을 당연한 표밭이나 정치적 자원으로 여기는 시선이 계속된다면 발전 공약 역시 신뢰를 얻기 어렵다”며 인식 전환의 필요성을 강조했다.

김관영 전북지사도 같은 날 도청에서 열린 ‘AI·로봇 산업 육성 원년 선포’ 기자회견에서 관련 질문을 받고 “문건에 적시되지 않은 것으로 알고 있지만 그런 이야기가 돌았다는 것 자체가 도민 입장에서 받아들이기 어려운 매우 모욕적인 주장”이라고 말했다.

김 지사는 이어 “대통령이 국민주권을, 당 대표가 당원주권을 이야기하듯 전북은 도민주권을 이야기한다”며 “도지사 후보 공천과 관련한 의사결정은 도민 의견이 전적으로 반영되는 구조에서 이뤄져야 한다”고 밝혔다. 그러면서 “그런 논의가 사실이 아니길 바라며 또 있어서는 안 될 일”이라고 했다.

지역 정치권에서는 이번 논란이 이른바 ‘전북 텃밭 인식’ 논쟁으로 이어질 가능성도 거론된다. 정치권 안팎에서는 ‘밀실 공천’ 의혹이 지역 민심에 영향을 줄 수 있다는 우려도 나온다.

시민사회도 비판에 가세했다.

참여자치전북시민연대는 이날 성명을 내고 “전북도민을 배제한 민주당·조국혁신당 합당 밀약 의혹은 절대 용납할 수 없다”고 밝혔다.

이 단체는 민주당 지도부가 해당 문건을 ‘실무자 작성’이라고 설명한 데 대해 “문건의 구체성과 일정, 권력 배분 내용은 단순 참고자료 수준을 넘어선다”고 지적했다.

이어 “전북지사 공천권이 밀실 거래 대상으로 검토됐다면 이는 민주주의 근간을 훼손하는 행위”라며 문건 작성 경위와 책임 주체 공개와 지역 권력 배분 논의 여부 확인, 합당 논의 전반의 즉각 중단을 촉구했다. 이들은 “전북은 중앙 정치의 실험장이 아니며 도민은 들러리가 아니다”라고 밝혔다.