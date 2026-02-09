창간 80주년 경향신문

경찰, 김병기 의원 소환 통보···"조사 일정 조율 중"

경향신문

본문 요약

김병기 무소속 의원과 관련한 여러 의혹을 수사하고 있는 경찰이 김 의원에게 출석해 조사를 받으라고 통보했다.

앞서 경찰은 김 의원의 부인 이모씨와 정치헌금 수수책으로 알려진 이지희 서울 동작구의원 등을 불러 조사했다.

현재까지 김 의원을 둘러싼 의혹과 관련해 경찰 소환조사를 받은 사람만 10여명에 이른다.

경찰, 김병기 의원 소환 통보···“조사 일정 조율 중”

입력 2026.02.09 13:33

수정 2026.02.09 18:37

  • 김태욱 기자

김병기 무소속 의원(전 더불어민주당 원내대표)이 지난달 19일 국회 소통관에서 민주당 윤리심판원의 제명 처분 결정 등에 관한 입장 표명 기자회견을 하고 있다. 권도현 기자

김병기 무소속 의원(전 더불어민주당 원내대표)이 지난달 19일 국회 소통관에서 민주당 윤리심판원의 제명 처분 결정 등에 관한 입장 표명 기자회견을 하고 있다. 권도현 기자

김병기 무소속 의원(전 더불어민주당 원내대표)과 관련한 여러 의혹을 수사하고 있는 경찰이 김 의원에게 출석해 조사를 받으라고 통보했다.

박정보 서울경찰청장은 9일 오전 서울 종로구 서울경찰청에서 열린 정례 기자회견에서 “김 의원에게 소환을 통보했고, (출석) 날짜를 조율하고 있다”고 밝혔다.

김 의원은 자신의 지역구인 서울 동작구의원들로부터 3000만원의 ‘정치헌금’을 수수했다는 의혹과 차남의 취업·대학 편입과정에서 특혜를 받은 의혹, 부인의 동작구의회 업무추진비 카드 유용과 경찰 수사 무마 의혹 등을 받는다. 경찰은 현재까지 김 의원에게 제기된 의혹이 총 13개에 이르는 것으로 파악하고 있다.

앞서 서울경찰청 광역수사단 공공범죄수사대는 김 의원의 부인 이모씨와 정치헌금 수수책으로 알려진 이지희 서울 동작구의원 등을 불러 조사했다. 현재까지 김 의원을 둘러싼 의혹과 관련해 경찰 소환조사를 받은 사람만 10여명에 이른다. 경찰은 김 의원 의혹 관계자들의 자택·사무실 등에 대한 압수수색도 마쳤다. 이 때문에 김 의원 본인에 대한 소환조사도 임박했다는 관측이 나왔다. 그러나 구체적 소환 일정 등이 공개되지 않아 경찰 수사가 늦어지고 있다는 비판도 제기됐다.

박 청장은 김 의원 소환이 늦어지고 있는 것 아니냐는 질문에 “워낙 조사할 게 많다”며 “소환 자체가 의미 있는 게 아닌, 실체적 진실을 밝히는 게 중요하다”고 말했다. 그러면서 “조사 준비를 한 상태에서 최종적으로 조사 대상자를 불러 수사해야 여러 차례 부르지 않아도 된다”면서 수사가 늦어지는 것은 아니라고 밝혔다. 박 청장은 “준비가 된 상황에서 필요한 조사를 하는 게 맞지 수시로 불러 수사하는 것도 바른 수사 방식이 아니라고 생각한다”고 덧붙였다.

경찰이 김 의원을 상대로 소환을 통보하면서 조만간 김 의원은 출석해 조사를 받을 것으로 보인다. 자신을 상대로 한 의혹 제기가 연일 이어졌지만 입장을 밝히지 않아 온 김 의원이 출석하면서 입장을 소명할지에도 관심이 쏠린다.

댓글