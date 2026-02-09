창간 80주년 경향신문

수원 팔달구 고시원서 불···2명 중경상

경향신문

본문 요약

9일 오전 11시17분쯤 경기 수원시 팔달구 고등동의 한 3층짜리 고시원에서 불이 났다.

소방당국은 고시원 2층에서 불이 났다는 목격자 신고를 받은 이후 오전 11시26분쯤 대응 1단계를 발령, 펌프차 등 장비 30여대와 소방관 등 60여명을 투입해 진화에 나섰다.

이후 오전 11시32분쯤 큰 불길이 잡히자 비상 발령을 해제했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

수원 팔달구 고시원서 불···2명 중경상

입력 2026.02.09 13:39

  • 안광호 기자

  • 기사를 재생 중이에요

소방 펌프구조대 차량. 연합뉴스

소방 펌프구조대 차량. 연합뉴스

9일 오전 11시17분쯤 경기 수원시 팔달구 고등동의 한 3층짜리 고시원에서 불이 났다.

이날 소방당국에 따르면 고시원에서 발생한 화재로 60대 남성 A씨가 전신에 화상을 입는 등 중상을 입어 병원으로 옮겨졌다. 또 다른 60대 남성 B씨도 얼굴에 화상을 입어 치료를 받고 있다.

나머지 고시원에 거주하던 사람들 중 9명은 옥상 등에 고립됐다가 구조됐고, 7명은 자력 대피했다. 다만 대피자 중 일부 연기를 마신 주민이 있어 부상자 집계는 더 늘어날 수도 있다.

소방당국은 고시원 2층에서 불이 났다는 목격자 신고를 받은 이후 오전 11시26분쯤 대응 1단계(3∼7개 소방서에서 31∼50대의 장비를 동원하는 경보령)를 발령, 펌프차 등 장비 30여대와 소방관 등 60여명을 투입해 진화에 나섰다. 이후 오전 11시32분쯤 큰 불길이 잡히자 비상 발령을 해제했다.

불이 난 고시원은 철근콘크리트 구조의 연면적 425㎡짜리 3층 건물이다.

경찰과 소방당국은 불을 모두 끄는 대로 구체적인 화재 원인을 조사할 방침이다.

