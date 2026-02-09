창간 80주년 경향신문

TK행정통합 북부권 반발 확산···“통합청사 도청 명문화” 삭발 투쟁

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

대구·경북 행정통합 특별법안이 발의된 가운데 경북 북부권을 중심으로 반대 여론이 거세지고 있다.

비대위는 오는 11일부터 27일까지 5차례에 걸쳐 경북도청 앞에서 통합 규탄 집회를 이어갈 방침이다.

이날 예천군 행정통합반대추진위원회와 주민 200여명도 도청 동문 앞에서 집회를 열고 '선통합 후조율 행정통합은 북부권 소멸 가속', '통합특별시 청사 소재지 도청 명문화' 등의 문구가 적힌 현수막과 피켓을 내걸었다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

TK행정통합 북부권 반발 확산···“통합청사 도청 명문화” 삭발 투쟁

입력 2026.02.09 13:49

  • 김현수 기자

  • 기사를 재생 중이에요

경북 안동에 있는 경북도청 앞에서 9일 경북대구 행정통합비대위가 통합 규탄 삭발식을 열고 있다. 연합뉴스

경북 안동에 있는 경북도청 앞에서 9일 경북대구 행정통합비대위가 통합 규탄 삭발식을 열고 있다. 연합뉴스

대구·경북(TK) 행정통합 특별법안이 발의된 가운데 경북 북부권을 중심으로 반대 여론이 거세지고 있다. 통합 추진이 ‘선통합 후조율’ 방식으로 속도를 내면서 북부권 소멸을 가속할 수 있다는 우려가 확산되는 분위기다.

경북대구행정통합비상대책위원회는 9일 경북도청 앞에서 행정통합 규탄 삭발식을 개최하고 “졸속으로 진행되는 경북대구 통합에 결사 반대한다”고 밝혔다. 삭발식에는 김상선 안동 중앙시장상인회장 등이 참여했다.

비대위는 “균형 성장을 행정통합의 대원칙으로 세우고 낙후 지역에 통합특별시 본청을 둬야 한다”며 “행정통합 주 청사를 현 경북도청 청사로 특별법에 명시하라”고 요구했다.

또 “선통합 후조율 방식은 북부권 소멸을 가속한다”며 “정부 재정지원금 20조원이 특정 지역에 집중되지 않도록 낙후 지역 배분 계획과 발전 전략을 먼저 제시해야 한다”고 주장했다.

비대위는 오는 11일부터 27일까지 5차례에 걸쳐 경북도청 앞에서 통합 규탄 집회를 이어갈 방침이다.

예천군 행정통합반대추진위원회와 주민 200여명이 9일 오전 도청 동문 앞에서 ‘선통합 후조율 행정통합은 북부권 소멸 가속’, ‘통합특별시 청사 소재지 도청 명문화’ 등의 문구가 적힌 현수막을 내걸고 있다. 예천군 행정통합반대추진위원회 제공

예천군 행정통합반대추진위원회와 주민 200여명이 9일 오전 도청 동문 앞에서 ‘선통합 후조율 행정통합은 북부권 소멸 가속’, ‘통합특별시 청사 소재지 도청 명문화’ 등의 문구가 적힌 현수막을 내걸고 있다. 예천군 행정통합반대추진위원회 제공

이날 예천군 행정통합반대추진위원회와 주민 200여명도 도청 동문 앞에서 집회를 열고 ‘선통합 후조율 행정통합은 북부권 소멸 가속’, ‘통합특별시 청사 소재지 도청 명문화’ 등의 문구가 적힌 현수막과 피켓을 내걸었다.

집회에 참석한 김학동 예천군수는 “주민들이 원하고 만족할 수준의 통합이 되려면 단순히 6월 지방선거 전 윤곽을 정하고 7월 통합특별시 출범 일정에 맞춰 서두를 일이 아니다”며 “지방소멸 해법이라면 균형발전 대책을 충분히 고민하고 주민 의견을 먼저 듣는 것이 우선”이라고 말했다.

이어 “경북도청 이전과 도청신도시 완성은 국민과의 약속”이라며 “경북 북부권의 지속 가능한 발전이 제도적으로 보장될 때까지 군민과 함께 적극 대응하겠다”고 밝혔다.

경북 북부권 주민들은 행정통합 이후 대구를 중심으로 한 남부권 집중 현상이 심화될 수 있다고 우려하고 있다. 경북 내 인구가 많은 포항·구미·경산·경주 등이 모두 대구와 가까운 남부권에 위치해 있기 때문이다.

영주·영양·예천·안동·봉화 등 북부지역 기초의회는 성명을 내고 “도민 동의 절차 없이 속도전으로 통합을 추진하는 방식을 즉각 중단하라”며 행정통합에 반대하고 있다.

예천군 행정통합반대추진위원회와 주민 200여명이 9일 오전 도청 동문 앞에서 행정통합 반대 집회를 열고 있다. 예천군 행정통합반대추진위원회 제공

예천군 행정통합반대추진위원회와 주민 200여명이 9일 오전 도청 동문 앞에서 행정통합 반대 집회를 열고 있다. 예천군 행정통합반대추진위원회 제공

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글