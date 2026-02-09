TK행정통합 북부권 반발 확산···“통합청사 도청 명문화” 삭발 투쟁

대구·경북(TK) 행정통합 특별법안이 발의된 가운데 경북 북부권을 중심으로 반대 여론이 거세지고 있다. 통합 추진이 ‘선통합 후조율’ 방식으로 속도를 내면서 북부권 소멸을 가속할 수 있다는 우려가 확산되는 분위기다.

경북대구행정통합비상대책위원회는 9일 경북도청 앞에서 행정통합 규탄 삭발식을 개최하고 “졸속으로 진행되는 경북대구 통합에 결사 반대한다”고 밝혔다. 삭발식에는 김상선 안동 중앙시장상인회장 등이 참여했다.

비대위는 “균형 성장을 행정통합의 대원칙으로 세우고 낙후 지역에 통합특별시 본청을 둬야 한다”며 “행정통합 주 청사를 현 경북도청 청사로 특별법에 명시하라”고 요구했다.

또 “선통합 후조율 방식은 북부권 소멸을 가속한다”며 “정부 재정지원금 20조원이 특정 지역에 집중되지 않도록 낙후 지역 배분 계획과 발전 전략을 먼저 제시해야 한다”고 주장했다.

비대위는 오는 11일부터 27일까지 5차례에 걸쳐 경북도청 앞에서 통합 규탄 집회를 이어갈 방침이다.

이날 예천군 행정통합반대추진위원회와 주민 200여명도 도청 동문 앞에서 집회를 열고 ‘선통합 후조율 행정통합은 북부권 소멸 가속’, ‘통합특별시 청사 소재지 도청 명문화’ 등의 문구가 적힌 현수막과 피켓을 내걸었다.

집회에 참석한 김학동 예천군수는 “주민들이 원하고 만족할 수준의 통합이 되려면 단순히 6월 지방선거 전 윤곽을 정하고 7월 통합특별시 출범 일정에 맞춰 서두를 일이 아니다”며 “지방소멸 해법이라면 균형발전 대책을 충분히 고민하고 주민 의견을 먼저 듣는 것이 우선”이라고 말했다.

이어 “경북도청 이전과 도청신도시 완성은 국민과의 약속”이라며 “경북 북부권의 지속 가능한 발전이 제도적으로 보장될 때까지 군민과 함께 적극 대응하겠다”고 밝혔다.

경북 북부권 주민들은 행정통합 이후 대구를 중심으로 한 남부권 집중 현상이 심화될 수 있다고 우려하고 있다. 경북 내 인구가 많은 포항·구미·경산·경주 등이 모두 대구와 가까운 남부권에 위치해 있기 때문이다.

영주·영양·예천·안동·봉화 등 북부지역 기초의회는 성명을 내고 “도민 동의 절차 없이 속도전으로 통합을 추진하는 방식을 즉각 중단하라”며 행정통합에 반대하고 있다.