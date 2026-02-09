[속보]경찰, 색동원 원장·종사자 구속영장 신청

‘인천판 도가니 사건’으로 불리는 색동원 성폭력 사건을 수사하고 있는 경찰이 색동원 시설장과 종사자 등에 대해 구속영장을 신청했다.

서울경찰청 색동원 사건 특별수사단은 9일 색동원 시설장과 시설 종사자 1명에 대해 구속영장을 신청했다고 밝혔다. 시설장 A씨는 성폭력처벌법상 장애인피보호자 간음 등 혐의를, 종사자 B씨는 장애인복지법상 폭행 혐의를 받는다.

색동원은 인천 강화군에 있는 중증장애인 거주 시설이다. 최근 이곳에서 지난해부터 거주 여성들이 시설장에게 성적 학대를 당했다는 의혹이 불거졌다. 색동원 시설장 A씨는 이런 의혹으로 지난해 4월부터 경찰 내사를 받았고 강화군도 지난해 12월 색동원 입소자 심층조사 보고서를 작성했다. 이 비공개 보고서에는 색동원에서 거주했던 여성 장애인 19명이 A씨로부터 성적 학대를 당한 사실이 있다는 내용이 담긴 것으로 알려졌다.

경찰은 피의자로 입건된 다른 종사자 1명에 대해서도 장애인복지법상 폭행 혐의로 불구속 수사를 진행하고, 추가 피해가 있는지 여부에 대하여도 계속해서 수사 중이라고 밝혔다.