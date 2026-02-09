창간 80주년 경향신문

경남 올해 스마트농업 1109억원 투입···청년창업 맞춤 지원

경향신문

본문 요약

경남도는 올해 1109억 원을 투입하는 '2026년 경상남도 스마트농업 육성 시행계획'을 수립하고 본격 추진한다고 9일 밝혔다.

분야별로는 첨단농장 전문인력 육성과 정착 지원에 6개 사업, 스마트농업 생산 기반 구축에 19개 사업, 스마트기술 연구·개발·확산에 8개 사업이다.

도는 먼저 청년 스마트농업인을 올해 2600명으로 확대 육성하고, 2030년까지 3000명을 목표로 인력 양성을 추진한다.

경남 올해 스마트농업 1109억원 투입···청년창업 맞춤 지원

입력 2026.02.09 13:56

  • 김정훈 기자

딸기 첨단 시설재배. 경남도 제공

딸기 첨단 시설재배. 경남도 제공

경남도는 올해 1109억 원을 투입하는 ‘2026년 경상남도 스마트농업 육성 시행계획’을 수립하고 본격 추진한다고 9일 밝혔다.

이번 계획은 경남도의 ‘제1차 스마트농업 육성 기본계획(2023~2027년)’에 따른 연차별 실행계획으로, 3개 분야 33개 사업으로 구성됐다. 분야별로는 첨단농장 전문인력 육성과 정착 지원에 6개 사업, 스마트농업 생산 기반 구축에 19개 사업, 스마트기술 연구·개발·확산에 8개 사업이다.

도는 먼저 청년 스마트농업인을 올해 2600명으로 확대 육성하고, 2030년까지 3000명을 목표로 인력 양성을 추진한다. 첨단농장 혁신밸리 청년창업보육과정 수료생도 올해까지 230명, 2030년까지 430명 배출할 계획이다. 수료생에게는 임대형 첨단농장 입주 기회를 제공해 안정적인 창업 기반을 마련한다.

도내 온실 1만㏊ 가운데 올해 350㏊를 첨단농장으로 전환하고, 2030년까지 1000㏊로 확대한다.

사과와 배 등 주요 과수 품목을 중심으로 기후변화 대응 정보통신기술 재해예방시설도 올해 170㏊를 구축하고, 2030년까지 500㏊까지 늘릴 방침이다.

청년창업농 맞춤형 지원 30곳에 133억 원을 투입하고, 10㏊ 규모의 청년농업인 분양 스마트농업단지 조성에 89억 원, 청년 소규모 첨단농장 7곳 조성에 22억 원을 지원할 예정이다.

원예작물 하우스 생산시설 현대화 200㏊에 110억 원, 시설원예온실 에너지 절감시설 지원 35㏊에 36억 원, 에너지 자립형 신재생에너지시설 7.7㏊ 조성에 52억 원을 투입한다.

축산 분야에서는 축사시설 현대화 10곳에 108억 원, 정보통신기술 융복합 지원 33곳에 56억 원을 지원해 스마트 축산 기반을 강화한다.

권역별 임대형 첨단농장 지구도 동부권 밀양, 북부권 거창에서 조성 중이며, 서부권 진주·하동 일원에 추가 조성을 검토하고 있다.

경남도는 스마트기술 교육과 컨설팅, 시범사업을 연계한 기술 보급을 통해 초보 농가도 쉽게 스마트기술을 도입·활용할 수 있도록 지원할 방침이다.

