관악구, MWC 2026 참가···서울 자치구 최초 전용 부스 운영

경향신문

서울 관악구는 오는 3월 스페인 바르셀로나에서 열리는 세계 최대 정보통신기술 전시회인 'MWC 2026'에 참가할 기업 3개사를 선정했다고 9일 밝혔다.

관악구는 서울경제진흥원과 협력해 서울 25개 자치구 중 최초이자 유일하게 MWC 현장에 '관악구 기업 전용 부스'를 마련한다.

여기에 참여할 기업을 모집해 기술력과 경쟁력을 갖춘 관악구 소재 스타트업 3곳을 선발했다.

관악구, MWC 2026 참가···서울 자치구 최초 전용 부스 운영

입력 2026.02.09 14:07

  주영재 기자

올해 CES 2026 혁신상을 수상한 디오비스튜디오 부스에서 회사 관계자가 방문객에게 ‘라이브 스타일러’ 기술을 선보이고 있다. 관악구 제공

올해 CES 2026 혁신상을 수상한 디오비스튜디오 부스에서 회사 관계자가 방문객에게 ‘라이브 스타일러’ 기술을 선보이고 있다. 관악구 제공

서울 관악구는 오는 3월 스페인 바르셀로나에서 열리는 세계 최대 정보통신기술(ICT) 전시회인 ‘MWC 2026’에 참가할 기업 3개사를 선정했다고 9일 밝혔다.

관악구는 서울경제진흥원과 협력해 서울 25개 자치구 중 최초이자 유일하게 MWC 현장에 ‘관악구 기업 전용 부스’를 마련한다. 여기에 참여할 기업을 모집해 기술력과 경쟁력을 갖춘 관악구 소재 스타트업 3곳을 선발했다.

선발기업은 기업 대상으로 3D 장면을 자동 생성해주는 비주얼 AI 기술을 보유한 플래닝고와 나노탄소복합소재 기반 고효율 냉각수·투명 방염필름을 개발한 나노브리지, 인공지능 기반 자동 설계 최적화 소프트웨어를 개발한 투피트 등이다.

단순 전시 참가를 넘어 실질적인 비즈니스 성과를 창출하기 위한 프로그램도 운영한다. 관악구와 관악중소벤처진흥원은 기업별 홍보 부스 및 디스플레이 장치 지원, 전시 물품 운송비 지원, 서울통합관 홍보물 제작 등을 지원한다. 해외 구매자와 투자사와의 사전·현장 미팅도 주선한다.

박준희 관악구청장은 “MWC 참가가 관악S밸리의 우수한 스타트업들이 ‘유니콘 기업’으로 도약하는 글로벌 등용문이 되기를 기대한다”라고 말했다.

