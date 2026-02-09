창간 80주년 경향신문

“남서울아름다움을 한눈에”···금천구, 호암마루길·전망대 조성

경향신문

서울 금천구는 남서울의 아름다움을 한눈에 볼 수 있는 호암마루길과 전망대를 조성해 임시 개통한다고 9일 밝혔다.

잣나무와 참나무 숲 사이를 걷다가 작은 쉼터를 만나고, 다시 숲길을 따라 오르면 남서울의 풍경을 한눈에 조망할 수 있는 전망대에 이른다.

호암산 자락의 숲길 '호암늘솔길'과 호암산 중턱을 이어 아름다운 경관과 휴양, 치유 등 숲의 다양한 혜택을 누릴 수 있다.

“남서울아름다움을 한눈에”···금천구, 호암마루길·전망대 조성

입력 2026.02.09 14:18

  • 주영재 기자

금천구가 최근 조성한 호암마루길의 모습. 금천구 제공

금천구가 최근 조성한 호암마루길의 모습. 금천구 제공

서울 금천구는 남서울의 아름다움을 한눈에 볼 수 있는 호암마루길과 전망대를 조성해 임시 개통한다고 9일 밝혔다.

호암마루길은 호암산 잣나무 산림욕장을 따라 완만하게 이어지는 402m 길이의 산책길이다. 잣나무와 참나무 숲 사이를 걷다가 작은 쉼터를 만나고, 다시 숲길을 따라 오르면 남서울의 풍경을 한눈에 조망할 수 있는 전망대에 이른다.

호암산 자락의 숲길 ‘호암늘솔길’과 호암산 중턱을 이어 아름다운 경관과 휴양, 치유 등 숲의 다양한 혜택을 누릴 수 있다.

구는 기존의 가파른 경사와 좁은 보행로를 개선해 데크길을 조성했다. 또한 서울의 산·강·마을 등을 연결하는 서울둘레길 12코스인 호암산 코스와 연계해 접근성을 높였다. 데크길은 나무가 없는 훼손지를 중심으로 선정했고, 건강한 수목은 데크길 중간에 수목홀을 설치해 보호했다.

친환경 조성방식을 바탕으로 데크길 및 최단동선 계단, 숲속쉼터, 전망쉼터 등이 조성됐다. 구는 오는 3월부터 꽃나무 식재와 곤충호텔 설치 등 숲길을 따라 다양한 볼거리를 확충할 계획이다. 호암마루길 정식 개통은 5월로 예상된다.

유성훈 금천구청장은 “공사 여건이 쉽지 않은 숲속 환경에서도 안전하게 사업을 마무리할 수 있도록 도와주신 모든 분들과 지역주민들께 깊이 감사드린다”고 말했다.

