창간 80주년 경향신문

설 연휴 앞두고 노로·독감 동시 유행···“여행·이동 시 감염병 예방수칙 준수해야”

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

설 연휴를 앞두고 노로바이러스 감염증과 인플루엔자가 동시에 유행하면서 방역 당국이 여행·이동 시 감염병 예방수칙을 잘 지켜달라고 당부했다.

해외 여행 시에는 지카바이러스 등 해당지역에서 유행하는 감염병 정보를 미리 확인할 필요가 있다.

9일 질병관리청에 따르면 최근 한 달간 노로바이러스 감염증 환자는 뚜렷한 증가세를 보이고 있다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

설 연휴 앞두고 노로·독감 동시 유행···“여행·이동 시 감염병 예방수칙 준수해야”

입력 2026.02.09 14:30

  • 이혜인 기자

  • 기사를 재생 중이에요

질병관리청이 설 연휴 여행·이동 시 감염병 예방수칙을 잘 지켜달라고 당부했다. 사진은 지난해 추석 연휴 마지막날 이용객들로 붐비는 인천국제공항 터미널의 모습이다. 문재원 기자

질병관리청이 설 연휴 여행·이동 시 감염병 예방수칙을 잘 지켜달라고 당부했다. 사진은 지난해 추석 연휴 마지막날 이용객들로 붐비는 인천국제공항 터미널의 모습이다. 문재원 기자

설 연휴를 앞두고 노로바이러스 감염증과 인플루엔자(독감)가 동시에 유행하면서 방역 당국이 여행·이동 시 감염병 예방수칙을 잘 지켜달라고 당부했다. 해외 여행 시에는 지카바이러스 등 해당지역에서 유행하는 감염병 정보를 미리 확인할 필요가 있다.

9일 질병관리청에 따르면 최근 한 달간 노로바이러스 감염증 환자는 뚜렷한 증가세를 보이고 있다. 올해 1주차(지난해 12월28일~올해 1월3일) 352명이던 환자 수는 이후 지속적으로 늘어 5주차(1월25일~31일)에는 709명까지 증가했다. 특히 0~6세 영유아 환자가 전체 노로바이러스 감염증 환자의 45.1%를 차지해, 영유아를 중심으로 한 확산이 두드러졌다.

노로바이러스 감염증은 오염된 물이나 음식 섭취로 발생하는 수인성·식품매개감염병으로, 구토와 설사, 복통 등의 증상이 나타난다. 질병청은 예방을 위해 손 씻기 등 기본적인 개인위생 수칙을 철저히 지키고, 음식은 흐르는 물에 충분히 세척한 뒤 85도이상에서 1분 이상 익혀 섭취할 것을 권고했다.

독감 유행도 이어지고 있다. 현재 독감 의사환자 분율은 외래환자 1000명당 47.5명으로, 유행 기준(9.1명)의 5배를 웃도는 수준이다. 통상 늦겨울에서 이른 봄에 유행하던 B형 인플루엔자가 올해는 예년보다 이른 시기에 확산하고 있는 점도 특징이다. 질병청은 65세 이상 고령자와 임신부, 어린이 등 고위험군의 경우 연휴 전이라도 예방접종을 완료해 달라고 당부했다.

설 연휴 기간 해외여행을 계획하고 있다면 현지 감염병 유행 상황을 사전에 확인할 필요도 있다. 지난해부터 뎅기열, 지카바이러스 감염증, 치쿤구니아열 등 모기매개 감염병이 전 세계적으로 확산하고 있다. 뎅기열은 지난해 106개국에서 500만 명 이상 발생해 3000명의 사망자가 보고됐다. 브라질과 멕시코 등 미주 지역, 베트남·인도네시아·방글라데시 등 동남아시아 지역을 중심으로 유행세를 보였다.

질병청은 해외유입 모기매개 감염병 예방을 위해 해외 방문 전 방문 국가의 감염병 발생 정보를 확인하고, 여행 중에는 긴 팔 상의와 긴 바지 착용, 모기 기피제 사용 등 예방수칙을 준수해 달라고 안내했다. 아울러 해외 감염병 발생 동향과 위험성 평가를 반영해 총 24개 국가(올해 1월 기준)를 중점검역관리지역으로 지정해 운영 중이라며, 해당 지역 방문자는 입국 시 Q-CODE(검역정보 사전입력시스템)를 통해 건강 상태를 의무적으로 신고해 달라고 당부했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글