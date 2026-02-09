‘주차장 빈자리’까지 내비로 안내 받는다···“실증 성공, 전국 확산 추진”

목적지 주변 주차장에 빈자리가 있는지 여부를 내비게이션으로 확인할 수 있게 된다.

행정안전부는 오는 12일 강원 동해시 묵호항 인근 공영주차장에서 ‘주소 기반 주차 내비게이션’ 시연회를 개최한다고 9일 밝혔다. 기존 내비게이션이 주차장 입구까지 안내를 했다면, 시연회에서는 내비게이션이 목적지 인근 주차장에 주차면이 비어있는지를 확인해 안내하는 것이다.

행안부는 “현대오토에버, 카카오맵, LX 주소정보활용지원센터 등 사업에 참여한 기관이 국민이 안전하고 편리하게 주차할 수 있도록 주소 기반 융복합 서비스(주차현황 표출, 내비게이션 안내 등)를 제공하고, 앞으로도 전국 단위 서비스 구현을 위해 협력하기로 했다”고 설명했다.

행안부는 주차장의 주차면 정보를 도면과 측량을 통해 수집하고, 노드-링크(지능형교통체계) 기반 네트워크를 구축해 내비게이션 시스템과 연계했다. 여기에 주차관제시스템을 통해 주차장 CCTV와 연동한 정보가 실시간으로 전송되도록 했다. 현대오토에버, 카카오맵 등 참여 기관들은 제공된 실시간 주차정보를 바탕으로 내비게이션과 지도앱 연계를 추진했다.

행안부는 이번 실증사업 성과를 바탕으로 다른 기술·플랫폼 기업들과 협력해 서비스 상용화와 전국으로 확대하는 방안을 마련할 계획이다.

김군호 행안부 균형발전국장은 “주차 내비게이션은 단순히 편리함 만이 아닌 안전문제 해결과도 직결된다”며 “주소 정보를 활용한 융복합 서비스가 국민의 일상 속 불편함을 해소하는 스마트 혁신으로 다가갈 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.