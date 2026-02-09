2035 NDC 목표치는 올렸지만 ‘어떻게’가 빠졌다…WWF “감축 경로 불투명”

지난해 정부가 발표한 2035 국가온실가스감축목표(NDC)을 두고 감축 경로가 불투명해 신뢰하기 어렵다는 국제 환경단체의 평가가 나왔다. 최대 61% 감축이라는 목표치만 제시했을 뿐 구체적인 감축 방법을 공개하지 않아 실현 여부가 불투명하다는 것이다.

9일 세계자연기금(WWF)은 글로벌 분석 체크리스트를 적용해 한국의 2035 국가 NDC를 평가한 결과, 감축 목표가 단일 수치가 아닌 범위로 제시돼 이전 목표와 직접 비교하기 어렵다고 밝혔다.

정부는 지난해 2035 국가 온실가스 감축목표(NDC)에서 감축 목표를 2018년 대비 53~61%로 제시해 기존 2030 NDC(40% 감축)보다 상향했다. 수치상으로는 감축 목표가 올랐지만, 배출량 산정 기준과 목표 제시 방식이 이전과 달라 실제 감축 목표가 강화됐는지 판단할 수 없다고 WWF는 평가했다.

기후위기 마지노선인 ‘1.5도’ 달성에 필요한 핵심 지표를 제시하지 않은 점도 한국 2035 NDC의 신뢰를 낮춘 요인으로 지목됐다.

정부는 2035 NDC에 누적 탄소예산(향후 허용 가능한 온실가스 총배출 한도)과 2031~2035년 기간동안 연도별 감축 경로를 제시하지 않았다. 이로 인해 2035 NDC가 1.5도 목표 달성에 부합하는 지 알 수 없고, 감축 속도 역시 객관적인 검증을 거치기 어렵다는 것이다.

폭우·폭염 등 피할 수 없는 피해에 대해 정부가 대응 전략을 세우지 않은 점도 문제로 꼽혔다. 기후위기로 인한 피해 회복과 복구 전반을 아우르는 ‘손실과 피해’ 대책은 2035 NDC에 담기지 않았다. 바다와 숲에서 돌이킬 수 없는 변화가 일어날 수 있는 ‘기후 임계점’ 위험에 대한 정부 차원의 대비 방안도 누락됐다. 2035 NDC 전반에서 기후위험을 인식하고 이를 예방·관리하는 연결고리가 충분히 갖춰지지 않았다는 평가다.

박민혜 한국WWF 사무총장은 “정부가 NDC 발표 이후 (화석연료로부터의 전환, 재생에너지 확대 등) 에너지 전환 계획을 연이어 제시한 것은 탄소중립을 향한 실행 의지를 보여준다는 점에서 의미가 있다”며 “다만 이러한 의지가 실질적인 성과로 이어지기 위해서는 온실가스 감축 경로를 보다 구체적으로 보완하고, 정책 결정 과정과 의견 수렴 결과를 투명하게 공유하는 환류 체계를 마련해야 한다”고 말했다.