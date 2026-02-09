창간 80주년 경향신문

오늘의 부고-주건일 서울 YMCA 시민사회운동부 부장 부친상 외

입력 2026.02.09 15:00

수정 2026.02.09 16:57

■주대봉씨 별세, 건일 서울 YMCA 시민사회운동부 부장·정일씨 부친상=9일 신촌세브란스병원. 발인 11일 낮 12시 (02)2227-7500

■유경란씨 별세, 심덕보 전 포항시시설관리공단 이사장·성보씨(삼익이엔씨 근무)·성미 포항제철지곡초교 교사·현림씨 모친상, 곽성일 경북일보 행정사회부 부국장·박정호씨(포스코 근무) 장모상=9일 포항세명기독병원. 발인 11일 (054)275-0005

■진익자씨 별세, 박성은씨·진우 애경산업 경영지원부문장·정애·영애씨 모친상=9일 마산의료원. 발인 11일 (055)249-1700

■김유숙씨 별세, 홍충기 전 신한서브 사장 부인상, 정아씨·석호 목포대 교수 모친상=8일 삼성서울병원. 빌인 11일 (02)3410-3151

■정용수씨 별세, 영호 전 ㈜서진 이사·해경씨(교사)·해숙씨(교사)·영찬 익산시 주무관·영민씨(교사) 부친상, 이강만 전 한화호텔앤드리조트 대표이사·진근식 지제초교 교장 장인상=8일 전북대병원. 발인 11일 (063)250-1444

■이복희씨 별세, 박기영 ㈜짐월드 회장·전 한국프랜차이즈산업협회장 모친상=8일 서울아산병원. 발인 10일 (02)3010-2000

댓글