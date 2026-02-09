구속 기로 놓인 김경···CES 출입증 유용·쪼개기 후원 수사는 계속

경찰이 ‘1억 공천 헌금’ 혐의로 강선우 무소속 의원과 함께 김경 전 서울시의원에 대해 구속영장을 신청한 데 이어 ‘쪼개기 후원’과 ‘CES 2026 무료 출입증 사적 유용’ 등도 수사하고 있다.

서울 강서경찰서는 직권남용 권리행사방해 등 혐의로 김 전 시의원을 고발한 이상욱 정의당 강서구위원장을 9일 오전 불러 고발인 조사를 진행했다.

앞서 김 전 시의원은 강 의원에게 공천헌금을 건넸다는 의혹이 제기된 직후인 지난해 12월31일 미국으로 출국했다. 김 전 시의원은 미국 체류 중인 자녀를 만날 목적이었다고 설명했는데 미국 라스베이거스에서 열린 국제 가전박람회 CES에도 참석한 사실이 확인됐다.

이런 사실이 알려지자 이 위원장은 김 전 시의원을 직권남용 권리행사방해 등 혐의로 지난달 14일 서울경찰청에 고발했다. 이 위원장은 김 전 시의원이 서울시의회 피감기관인 서울관광재단·서울경제진흥원에서 CES의 출입증 11장을 받은 뒤 김 전 시의원의 서울 영등포구청장 선거조직원들에게 제공했다고 주장했다. CES에 일반 티켓을 구매해 들어가려면 100만원 이상이 드는 것으로 알려져 있다.

이 위원장은 이날 경찰에 출석하면서 취재진을 만나 “김 전 의원과 CES 일정에 동행한 사람들은 단순한 지인이 아니”라며 “공천헌금 조성과 쪼개기 차명 후원 등을 주도적으로 기획한 인물들”이라고 말했다. 그러면서 “이들이 어떤 관계로 김 전 시의원과 이어졌고, 공천헌금 조성에 어떤식으로 관여했는지 중점 설명할 예정”이라고 밝혔다.

이 위원장은 또 “CES 방문 기간 김 전 시의원은 관련 회사를 폐업시키는 등 증거를 없애려 시도한 정황도 확인됐다”고도 했다. 김 전 시의원 가족 소유의 법인이 김 전 시의원의 미국 체류 기간 중 폐업한 사실은 지난 6일 경향신문 보도로 알려졌다.

앞서 서울경찰청 공공범죄수사대는 지난 5일 김 전 시의원에 대해 정치자금법·공직선거법 위반과 배임증재 혐의로 구속영장을 신청했다.

경찰은 공천 헌금 외에 ‘쪼개기 후원’ 의혹 등도 계속해서 수사하고 있다. 경찰은 김 전 시의원 지원관의 PC에 저장된 녹음 파일을 확보하고, 이를 분석하는 과정에서 김 전 시의원이 다른 민주당 현역 국회의원 등에게 가족 법인 직원 등의 차명을 이용해 금품을 제공하려고 한 정황을 확보해 수사 중이다.

경찰은 김 전 시의원이 가족 명의 회사로 서울시의회 상임위 관련 사업을 수주한 의혹 등도 들여다 보고 있다. 박정보 서울경찰청장은 이날 정례 기자회견에서 “(가족 회사 관련 의혹에 대해) 입건 전 조사(내사) 중”이라고 밝혔다. 서울시의회 등 관계기관으로부터 자료를 제출받아 자체 감사를 진행하고 있는 서울시도 최근 협조요청을 받고 수의 계약 관련 자료를 경찰에 제출했다고 밝혔다.