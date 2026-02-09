서울 영등포구는 청년 독립 지원 프로그램 ‘영(Young)한 독립생활’ 참여자를 9일부터 20일까지 모집한다고 9일 밝혔다.

‘영한 독립생활’은 학업과 취업 등으로 독립을 시작한 청년이 안정적으로 생활에 정착할 수 있도록 돕는 실전형 독립 지원 프로그램이다. 지난해 첫 운영 당시 부동산 계약 실습과 집수리 교육 등에 많은 청년이 참여해 큰 호응을 얻었다.

올해 프로그램은 3월 4일부터 21일까지 운영된다. 먼저 3월 4일 오프닝 특강에는 ‘아영이네 행복주택’의 윤인한 대표가 강연자로 나선다. 윤 대표는 청약 제도 활용법, 싸고 좋은 자취방 구하기 등 실전 노하우를 전할 예정이다.

분야별 실습 교육은 ‘내집찾기’와 ‘집수리’ 과정으로 운영된다. 내집찾기 교육에서는 전월세 계약서 작성 시 필수 확인 사항을 점검하고 직접 작성해보는 실습을 진행한다. 공인중개사와 함께 매물을 직접 확인해보는 ‘임장 투어’도 제공한다. 집수리 교육은 ‘영등포 청년건축학교’에서 진행된다. 방문 손잡이 및 싱크대 경첩 교체, 돈 아끼는 실리콘 시공 등 생활밀착형 기술을 배우고 실습한다.

모집 대상은 영등포구에 살거나 영등포구를 생활권으로 하는 만 19세~39세 청년 100명 내외이다. 최호권 영등포구청장은 “청년이 스스로 독립해 삶을 안정적으로 설계하는 데 도움이 되는 기회가 되길 바란다”라고 말했다.