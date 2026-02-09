창간 80주년 경향신문

“계약부터 집수리까지”···영등포구, ‘영한 독립생활’ 참여자 모집

경향신문

본문 요약

서울 영등포구는 청년 독립 지원 프로그램 '영한 독립생활' 참여자를 9일부터 20일까지 모집한다고 9일 밝혔다.

'영한 독립생활'은 학업과 취업 등으로 독립을 시작한 청년이 안정적으로 생활에 정착할 수 있도록 돕는 실전형 독립 지원 프로그램이다.

지난해 첫 운영 당시 부동산 계약 실습과 집수리 교육 등에 많은 청년이 참여해 큰 호응을 얻었다.

“계약부터 집수리까지”···영등포구, ‘영한 독립생활’ 참여자 모집

입력 2026.02.09 15:16

  • 주영재 기자

영등포구의 ‘영(Young)한 독립생활’ 프로그램 참여자가 부동산 ‘임장’ 교육을 받고 있다. 영등포구 제공

서울 영등포구는 청년 독립 지원 프로그램 ‘영(Young)한 독립생활’ 참여자를 9일부터 20일까지 모집한다고 9일 밝혔다.

‘영한 독립생활’은 학업과 취업 등으로 독립을 시작한 청년이 안정적으로 생활에 정착할 수 있도록 돕는 실전형 독립 지원 프로그램이다. 지난해 첫 운영 당시 부동산 계약 실습과 집수리 교육 등에 많은 청년이 참여해 큰 호응을 얻었다.

올해 프로그램은 3월 4일부터 21일까지 운영된다. 먼저 3월 4일 오프닝 특강에는 ‘아영이네 행복주택’의 윤인한 대표가 강연자로 나선다. 윤 대표는 청약 제도 활용법, 싸고 좋은 자취방 구하기 등 실전 노하우를 전할 예정이다.

분야별 실습 교육은 ‘내집찾기’와 ‘집수리’ 과정으로 운영된다. 내집찾기 교육에서는 전월세 계약서 작성 시 필수 확인 사항을 점검하고 직접 작성해보는 실습을 진행한다. 공인중개사와 함께 매물을 직접 확인해보는 ‘임장 투어’도 제공한다. 집수리 교육은 ‘영등포 청년건축학교’에서 진행된다. 방문 손잡이 및 싱크대 경첩 교체, 돈 아끼는 실리콘 시공 등 생활밀착형 기술을 배우고 실습한다.

모집 대상은 영등포구에 살거나 영등포구를 생활권으로 하는 만 19세~39세 청년 100명 내외이다. 최호권 영등포구청장은 “청년이 스스로 독립해 삶을 안정적으로 설계하는 데 도움이 되는 기회가 되길 바란다”라고 말했다.

