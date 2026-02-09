대전시의회, 행정통합 놓고 여야 충돌…‘주민투표 촉구 원포인트 임시회’ 논란

국민의힘이 다수당을 차지하고 있는 대전시의회가 대전·충남 행정통합에 관한 주민투표 촉구 결의안을 채택하기 위해 ‘원포인트’ 임시회를 소집하면서 여야간 이견과 논란이 표출되고 있다.

대전시의회는 9일 제293회 임시회 제1차 본회의를 열고 임시회 회기결정의 건 등을 처리했다. 시의회는 당초 이날 하루 임시회를 열어 ‘대전·충남 행정통합에 대한 주민투표 시행 촉구 결의안’을 채택할 예정이었으나, 회기를 하루 연장해 10일 2차 본회의에서 해당 안건을 상정·처리하기로 했다.

국민의힘 소속 의원 12명이 발의한 결의안은 행정통합 논의 과정에서 주민의 직접 참여가 보장되도록 주민투표를 실시할 것을 정부에 요구하는 내용이 담겼다. 이들은 결의안을 통해 “지난해 7월 대전시의회가 고도의 자치권을 가진 강한 지방정부 출범을 목표로 한 통합에 동의했으나, 최근 정부·여당이 추진 중인 통합의 내용과 조건이 본질적으로 변경돼 시민의 직접적 의사를 확인할 필요가 있다”고 밝혔다.

이날 본회의에서도 국민의힘 소속 의원들은 5분 발언을 통해 현재 정부·여당 주도로 진행되고 있는 행정통합의 문제점을 지적했다. 이한영 의원은 “국민의힘이 설계한 행정통합 모델에서 자치재정권은 자동차의 엔진이라 할 수 있는데 현재 정부와 더불어민주당은 엔진이 없는 자동차를 만들어 놓고 대전시민에게 타라고 강요하고 있다”며 “정부와 민주당의 통합 방안은 중앙집권의 야욕이고, 지방선거용 선심성 공약”이라고 주장했다. 송인석 의원도 “정부와 민주당의 특별법안은 ‘속빈 강정’ 그 자체”라며 “현재 추진 중인 민주당 법안은 지난해 7월 우리 의회가 의결했던 본질의 내용과 너무 다르기 때문에 반드시 주민투표를 하거나 ‘관계 지방의회 의견을 들어야 한다’는 절차를 거쳐야 한다”고 밝혔다.

대전시의회는 10일 본회의에서 주민투표 촉구 결의안을 채택해 대전시와 정부 관련 부처, 국회 행정안전위원회와 각 정당에 제출할 예정이지만 주민투표가 현실화될 가능성은 낮은 상황이다. 주민투표법에는 지방자치단체의 행정구역 통합 등 국가정책에 관한 주민투표는 중앙행정기관의 장이 지방자치단체장에게 실시를 요구할 수 있도록 하고 있기 때문에 정부가 주민투표 요구를 받아들이지 않으면 성사될 가능성이 없다.

대전시의회에서는 이번 임시회 개최의 절차적 정당성 문제를 놓고도 여야간 논란이 벌어졌다. 민주당 소속 방진영·김민숙 의원은 이날 본회의에 앞서 기자회견을 열어 “이번 임시회는 명백한 법 위반이며, 그 어떤 결정도 정당성을 가질 수 없는 ‘원천 무효’”라고 주장했다. 이번 임시회 소집이 지난 6일에야 공고돼 ‘임시회 소집은 집회일 3일 전에 공고해야 한다’는 지방자치법 제54조 제4항을 어겼고, 안건이 ‘긴급할 때에는 그러하지 아니한다’는 예외 조항에도 해당하지 않는다는 것이다.

조원휘 대전시의회 의장은 이에 대해 “임시회 소집은 3일 전 공고가 맞지만 긴급할 때에는 그러하지 아니한다고 돼 있고, 의회 회의규칙에도 의장은 긴급을 요한다고 인정할 때 회의 일시만을 의원에게 통지할 수 있게 돼 있다”며 “안건도 주민권익에 중대한 영향을 미치는 의안으로 판단돼 접수됐기에 이번 임시회는 지방자치법에 근거한 적법한 절차에 따라 이뤄진 것”이라고 말했다. 대전시의회는 현재 전체 21석 중 16석을 국민의힘이 차지하고 있으며, 민주당 2석·무소속 3석으로 구성돼 있다.