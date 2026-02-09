‘엡스타인 불 끄기 급급’ 스타머의 읍참마속···비서실장 사임에도 책임론 여전

‘영 총리 최측근’ 맥스위니 사임 노동당 중도화 이끈 ‘킹메이커’ 보수당 “또 남 탓···스타머 책임 안 져”

미국 억만장자 성범죄자 제프리 엡스타인 관련 문건 추가 공개의 여파로 키어 스타머 영국 총리의 최측근인 모건 맥스위니(49) 비서실장이 사임했다. 스타머를 총리로 만든 ‘킹메이커’를 내친 결정은 읍참마속으로 해석되지만 총리 책임론이 거센 상황에서 사태가 수습될 가능성은 크지 않다는 평가가 나온다.

영국 공영방송 BBC는 8일(현지시간) 맥스위니가 이날 성명에서 “피터 맨덜슨 임명 결정은 잘못된 것이었다. 나는 총리에게 임명을 조언한 책임을 전적으로 지겠다”면서 비서실장직에서 물러났다고 보도했다.

집권 노동당의 중진 정치인이자 전 산업장관인 피터 맨덜슨은 최근 미 법무부가 추가 공개한 엡스타인 파일에서 엡스타인으로부터 거액을 수령하고 정부 내부 정보를 유출하는 등 부정행위에 연루됐다는 의혹이 제기돼 경찰 수사를 받고 있다. 스타머 총리는 엡스타인과의 친분이 공개적으로 알려진 상황에서도 맨덜슨을 주미 대사로 임명했다는 비판을 받아왔으며, 이 인사를 추천한 인물이 맥스위니였던 것으로 알려졌다.

스타머 총리는 맥스위니의 사임 발표 이후 낸 성명에서 “그의 헌신과 리더십 덕분에 우리는 선거에서 압승을 거둘 수 있었다”며 “우리 당과 나는 그에게 빚을 졌고 그에게 감사한다”고 밝혔다. 후임으로는 비드야 알라케슨과 질 커스버트슨이 공동 직무대행 비서실장에 임명됐으나 정치적 역량 면에서는 맥스위니만큼의 무게감이 없다는 우려가 제기된다.

영국 일간지 더타임스는 이번 결정을 두고 “스타머 총리가 노동당 내 반발을 달래고 총리직을 지키기 위해 ‘최측근 정치 동맹’을 희생시켰다”고 평가했다. 불과 며칠 전까지만 해도 스타머 총리는 맥스위니를 “팀의 핵심”이라고 공개적으로 치켜세웠지만 결국 그의 사퇴를 받아들였다. 노동당 고위 관계자들은 스타머 총리가 맨덜슨과 맥스위니 사이에 오간 수십만 건의 e메일과 SNS 메시지가 공개될 가능성을 우려해 결단을 내렸다고 전했다. 메시지가 공개될 경우 맨덜슨이 장기간 총리의 최측근에게 행사해 온 영향력이 드러날 수 있다는 판단이 작용했다는 것이다.

가디언은 “맥스위니의 사퇴는 스타머가 노동당 대표와 총리 자리에 오르는 데 결정적 역할을 했던 인물의 퇴장이라는 점에서 상징성이 크다”고 분석했다.

2019년 총선 참패 이후 맥스위니는 좌파도 거부하기 어려운 중도 성향 후보를 당 대표로 세운 뒤 당을 점진적으로 중도로 이동시키는 전략을 세웠다. 그가 낙점한 인물이 바로 인권 변호사 출신이자 전 왕립경찰청장이었던 스타머였다. 맥스위니는 스타머의 당 대표 선거 캠페인을 총괄했고 스타머는 56%의 득표로 노동당 대표에 선출됐다. 2024년 총선 선거 전략을 이끌며 스타머 총리 탄생에도 결정적 역할을 했다.

맥스위니의 영향력은 스타머에게 절대적이었다. 최근 출간된 책 <겟 인(Get In)>에 따르면 한 노동당 관계자는 “기차를 운전하는 사람은 키어가 아니다. 그는 운전하고 있다고 생각하지만, 사실은 무인열차의 맨 앞자리에 앉아 있을 뿐”이라고 말했다. 실질적인 ‘운전자’가 맥스위니였다는 의미다. ‘킹메이커’를 잃은 충격이 상당할 것이라는 관측에 힘이 실리는 이유다.

노동당 지도부는 당 결집을 시도하고 있다. 팻 맥패든 노동·연금부 장관은 지도부 교체가 해법이 아니라며 분열을 경계했고, 데이비드 블렁킷 전 내무장관도 자중을 촉구했다. 그러나 좌파 의원들은 맥스위니의 사퇴만으로는 충분하지 않다며 스타머에 대한 책임론을 거두지 않고 있다.

야당의 공세도 거세다. 제1야당 보수당의 케미 베이드녹 대표는 스타머 총리를 향해 “또다시 다른 사람 탓”이라며 “스타머는 ‘맨덜슨이 나를 속였다’거나 ‘맥스위니가 조언했다’고 말할 뿐 자신의 끔찍한 결정에 대해서는 책임을 지지 않는다”고 비판했다.