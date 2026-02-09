시설 피해자·해외입양인 “3기 진실화해위 조사3국 신설하라”

3기 진실·화해를 위한 과거사 정리위원회(진실화해위) 출범을 앞두고 집단수용시설 생존피해자들과 해외입양 당사자들이 진실화해위 내 ‘시설·입양 사건 전담 조사국’을 신설할 것을 촉구했다.

집단수용시설 국가폭력피해생존인 대책위원회는 9일 오후 2시 서울 종로구 정부서울청사 앞에서 기자회견을 열고 이같이 밝혔다.

지난달 29일 국회 본회의를 통과한 진실화해위 기본법(과거사법)을 보면 3기 진실화해위는 ‘민간 입양알선기관 및 집단수용시설’을 진실규명 범위로 추가하고 유해발굴 부서를 설치하도록 명시했다. 진실화해위원의 정원도 상임위원 1명을 포함해 4명이 늘어난 총 13명이 된다. 대책위 측은 2기에서 한국전쟁기 사건을 담당한 조사1국과 그 밖의 인권침해 사건을 담당한 조사2국에 더해 시설 및 해외입양 사건을 전담하는 조사3국을 신설하고 인력 50여명 충원이 필요하다고 주장해왔다. 하지만 행정안전부가 지난달 23일 입법 예고한 시행령에는 공무원 정원 증가가 반영되지 않았다.

조민호 아동권리연대 대표는 “진실화해위 3기는 입양기관과 아동수용시설에 아동이 얼마나 수용됐고 누가 왜 어떤 이유로 피해를 입었는지 전반적으로 파악하려는 목적이 있다”며 “이를 위해선 전수·직권조사를 할 전문 인력이 필요하다”고 말했다.

2기 진실화해위는 5년의 활동 기간에 총 26개 수용시설 인권침해 사건에 대한 신청을 받아 1105명에 대해 진실규명 결정을 내리고 국가책임을 인정했다. 그러나 이는 실제 피해 규모에 미치지 못한다는 지적을 받았다. 형제복지원과 선감학원, 영화숙·재생원을 제외한 시설 대부분은 진실규명을 받은 피해자가 아예 없거나 10명 이하에 그쳤다. 해외입양 사건의 경우엔 2기에 신청된 367건 중 56건을 제외한 311건이 ‘조사 중지’ 처리됐다.

이날 기자회견에 참여한 해외입양인 피터 뮐러는 “한국에서 일어난 입양 사건과 아동 수용 문제는 아동들이 기록에서 지워진 제도적 실패이며 이 사건들이 다른 기구로 흩어져 다뤄진다면 진실 또한 분절될 것”이라고 말했다. 이어 “분절된 진실로는 책임도 화해도 가능하지 않다”고 했다.

윤호중 행안부 장관은 지난 5일 국회 행안위에서 “조직과 정원을 늘리기 위해선 물리적 시간이 필요하기 때문에 출범에 딱 맞춰 조직 구성을 완료하긴 어려운 사정이 있다”고 밝혔다. 시행령은 이날까지 국민 의견을 받고 일부 수정해 오는 12일 열리는 차관회의와 이후 국무회의를 거쳐 확정된다.