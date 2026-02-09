학교 비정규직 임금교섭 잠정합의…새학기 급식·돌봄 대란 피했다

학교 급식실 조리실무사, 방과후 돌봄 교사 등 학교 비정규직 노동자들과 교육당국 간 2025년 집단 임급교섭이 잠정 합의에 이르렀다. 새학기 급식·돌봄 파업은 피할 수 있게 됐다.

전국교육공무직본부와 전국여성노동조합, 전국학교비정규직노동조합으로 구성된 전국학교비정규직연대회의(연대회의)는 9일 “교육부 및 17개 시도교육청 간 임금교섭이 지난 8일 새벽 4시에 잠정 합의에 도달했다”며 “향후 임금체계 개편을 위한 노사 공동 연구와 협의, 학교급식법 통과에 따른 적정 식수인원 연구 협조와 참여에도 적극적인 노력을 다할 것”이라고 밝혔다.

연대회의는 지난해 7월부터 기본급 인상과 방학 중 임금, 근속임금, 복리후생 등 문제를 놓고 교육당국과 협의를 벌였으나 이견을 좁히지 못했다. 양측의 교섭이 타결되지 않으면서 지난해 11월과 12월에 두 차례 시도별 릴레이 파업이 진행됐으며, 이 기간 학교 급식과 돌봄 등에 일부 차질이 생겼다. 2월 협상도 결렬될 경우 새 학기 전국 총파업도 예고된 상태였다.

이번 교섭에서 최대 쟁점이었던 명절휴가비는 2유형(조리실무사, 돌봄전담사 등) 기본급의 100%를 정률 지급하는 것으로 합의됐다. 이전까지 교육공무직은 명절휴가비로 설날과 추석에 각각 92만5000원을 정액으로 지급받았고, 정규직의 경우 호봉의 120%를 정률로 지급받았다. 이는 정규직과의 과도한 임금 격차를 유발하는 요인이라고 비정규직 노동자들은 주장해왔다. 다만 이번에 도입된 정률제는 기본급이 높은 1유형(사서, 전문상담사 등)의 경우에도 2유형 기본급을 기준으로 지급된다는 점에서 여전히 불완전한 측면이 있다.

연대회의와 교육당국은 또 기본급은 7만8500원, 급식비는 1만원을 인상하기로 했다. 근속수당 급간액은 월 4만원에서 4만1000원으로, 근속상한은 23년에서 24년으로 각각 늘리기로 결정했다.

이번 잠정합의안에는 임금체계 개편을 전제로 노사가 오는 6월부터 태스크포스(TF)기구를 운영하고, 향후 ‘범정부 공무직위원회’ 출범 시 관계 법령에 따라 임금체계 개편 논의를 이어가기로 하는 내용도 포함됐다. 방학 중 무임금 문제와 관련해서는 생계 대책 마련을 위해 노사가 함께 노력한다는 문구가 담겼으며, 이를 위한 정책 연구용역 등도 노사가 추진하기로 했다.

정인용 전국교육공무직본부 본부장은 “이번 교섭은 이전과 달리 임금 지급의 최소한의 기준을 마련한 점에서 제도개선의 한 걸음을 내딛은 뜻깊은 교섭”이라고 말했다.