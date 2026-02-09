HD한국조선해양, 지난해 연간 영업익 3조9045억원…172%↑

HD현대 조선 부문 중간지주사인 HD한국조선해양이 역대 최대 실적을 경신했다.

HD한국조선해양은 9일 공시를 통해 지난해 연결기준 매출 29조9332억원, 영업이익 3조9045억원으로 잠정 집계됐다고 밝혔다. 전년 대비 각각 17.2%, 172.3% 늘어난 수치로, 매출과 영업이익 모두 역대 최대 실적이다.

지난해 4분기 매출은 전년 대비 13.8% 늘어난 8조1516억원, 영업이익은 108% 늘어난 1조379억원을 기록했다. HD한국조선해양은 “고부가가치 선박 인도 물량 증가와 생산성 개선이 이어지며 조선 계열사의 매출과 영업이익이 호조세를 보인 영향”이라고 말했다.

사업 부문별로 보면, 조선 부문 연간 매출은 전년보다 13.4% 증가한 25조365억원, 영업이익은 119.9% 늘어난 3조3149억원을 달성했다. 건조물량 증가, 고부가가치 선박 매출 비중 확대, 공정 효율화로 인한 생산성 개선 영향이라고 HD한국조선해양은 설명했다.

엔진·기계 부문은 선박용 엔진 판매 증가, 친환경 고부가가치 엔진 비중 확대 등 영향으로 매출 4조2859억원, 영업이익 7746억원을 기록했다. 2024년 연간 영업손실 991억원을 기록한 해양플랜트 부문도 지난해 연결기준 매출 1조2436억원, 영업이익 1379억원으로 흑자 전환했다.

계열사 중에서는 HD현대중공업이 지난해 매출 17조5806억원, 영업이익 2조375억원을 달성하며 실적 향상을 견인했다. HD현대중공업의 전년 대비 매출과 영업이익은 각각 21.4%, 188.9% 늘어났다. 엔진 계열사인 HD현대마린엔진은 매출 4024억원에 영업이익 759억원을, 태양광 계열사인 HD현대에너지솔루션은 매출 4927억원에 영업이익 412억원을 기록했다.

HD한국조선해양 관계자는 “각 사업 분야 경쟁력을 바탕으로 조선과 엔진 등 계열사 전반에서 탄탄한 실적이 이어지고 있다”며 “안정적인 수주 잔량을 기반으로 선별 수주 전략을 통해 수익성을 높여 나갈 것”이라고 말했다.