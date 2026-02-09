창간 80주년 경향신문

'경제적 을' 중소사업자·노동자의 단체 행동은 '담합' 처벌 제외···공정위 제도 개선 추진

경향신문

본문 요약

공정거래위원회가 중소기업이나 노동자들이 대기업·본사에 대항해 단체 행동을 하면 담합으로 처벌되지 않도록 제도 개선을 추진한다.

공정위는 9일 '경제적 약자의 협상력 강화를 위한 공정거래 제도개선 TF' 1차 회의를 열고 중소 사업자들이 본사·대기업 측과 단체로 협의할 수 있도록 하는 공정거래법 개정 방안 등을 논의했다.

공정위는 우선 중소사업자들이 대기업 등을 대상으로 단체 행동을 하면 공정거래법을 적용하지 않는 방안을 추진키로 했다.

'경제적 을' 중소사업자·노동자의 단체 행동은 '담합' 처벌 제외···공정위 제도 개선 추진

입력 2026.02.09 16:12

  • 김세훈 기자

공정거래위원회 전경. 경향신문 자료사진.

공정거래위원회 전경. 경향신문 자료사진.

공정거래위원회가 중소기업이나 노동자들이 대기업·본사에 대항해 단체 행동을 하면 담합으로 처벌되지 않도록 제도 개선을 추진한다. 경제적 약자의 협상력을 키워준다는 취지이나 향후 적용 범위를 두고 논란이 될 것으로 보인다.

공정위는 9일 ‘경제적 약자의 협상력 강화를 위한 공정거래 제도개선 TF’ 1차 회의를 열고 중소 사업자들이 본사·대기업 측과 단체로 협의할 수 있도록 하는 공정거래법 개정 방안 등을 논의했다.

공정위는 우선 중소사업자들이 대기업 등을 대상으로 단체 행동을 하면 공정거래법을 적용하지 않는 방안을 추진키로 했다. 대기업의 하청업체 단가 후려치기 등을 예방하기 위한 것이다. 현재는 중소사업자가 공동으로 대기업을 상대로 요구를 하면 담합 행위로 처벌받을 수 있다.

공정위는 다만 중소사업자들의 단체 행동으로 물가상승을 유발하거나 수출기업의 경쟁력이 약화되는 등의 부작용이 없도록 제도적 보완책도 함께 마련할 방침이다.

노동조합법상 근로자와 산재보험법상 노무제공자, 노동조합 등을 공정거래법 적용 대상에서 빼는 것도 검토한다. 건설·화물노동조합원이나 배달라이더 등 특수고용노동자들이 적용 제외 대상이 될 것으로 보인다.

향후 어느 규모까지 ‘중소사업자’로 볼 것인지 등 법 적용 범위가 쟁점이 될 것으로 보인다. 공정위는 법조계와 노동계 등의 의견을 수렴해 상반기 중 개선방안을 마련하고 연내 입법을 추진키로 했다.

공정위 관계자는 “어디까지를 ‘중소사업자’로 볼 것인지, ‘노동자성을 가진 단체’를 어떻게 특정할 것인지 이해관계자 간 의견이 갈린다”면서 “경제적 약자를 보호하면서 국민 경제에 미치는 부작용은 제외하는 것이 관건”이라고 말했다.

