2개월여 만에 모습 드러낸 전재수··· “열심히 일하겠다”

오는 6월 지방선거에서 부산시장 후보로 출마할 가능성이 높은 더불어민주당 전재수 의원이 9일 부산 북구 만덕동에서 열린 만덕~센텀 고속화도로(대심도) 개통식에 참석했다. 전 의원이 공식 행사에 참여하는건 통일교 금품수수의혹이 불거진 지난해 12월 이후 약 2달 만에 처음이다.

이날 행사장에는 많은 정치권 유력인사들도 참석했다. 박형준 부산시장과 전 의원은 물론, 국민의힘 김미애, 박성훈 의원, 서병수 전 시장, 박민식 전 국가보훈부장관 등이 자리했다.

지방선거가 얼마 남지 않은 탓인지, 박 시장과 전 의원이 단상에 오를 때 300여 명의 청중 중 일부 지지자들이 이들의 이름을 연호하기도 했다. 특히 일부 청중은 전 의원을 상대로 ‘특검해’라고 외쳤다.

이날 행사에서 박 시장은 “공사장 인근 주민들이 소음과 진동 등 불편을 감내해줘 감사하다”며 “이번 대심도로 시작한 교통혁명이 시민 삶의 질을 끌어올리는 계기가 되길 바란다”고 말했다.

전 의원은 “진출입로 차량 정체 문제와 비싼 통행료 개선을 등을 위해 박 시장과 힘을 모으겠다”며 “열심히 일하겠다”고 말했다. 전 의원은 다음 달쯤 부산시장 공식 출마를 선언할 것으로 알려졌다.

우리나라 도심 지하화 도로 중 유일하게 화물차 운행이 가능한 만덕~센텀 고속화도로는 10일 0시부터 민간 이용이 가능하다. 개통 이후 오는 18일까지는 무료 이용이 가능하다. 19일부터는 이용 구간과 시간에 따라 소형차 기준 1100~2500원의 요금이 부과된다. 부산시가 2001년 계획한 내부순환도로에서 마지막으로 건설된 구간이다.