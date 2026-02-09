1조원대 정부 ESS 시장 열린다…‘사활’ 걸린 배터리 업계, 2차 입찰 결과 발표 앞두고 총력전

연초부터 ‘K배터리’가 뜨겁게 달아오르고 있다. 1조원대 규모의 ‘제2차 중앙계약시장 에너지저장장치(ESS)’ 입찰 결과 발표가 임박하면서다. 전기차 캐즘(수요 둔화)의 돌파구로 ESS용 배터리를 지목한 국내 배터리 업계는 잇달아 국내외 투자와 수주 계약 확대 소식을 전하며 낙찰자 선정을 위한 막판 총력전에 나섰다.

9일 한국전력거래소와 업계에 따르면 입찰 결과는 설 연휴 직후 발표될 예정인 것으로 알려졌다. 공개 시점이 앞당겨질 가능성도 있다. 한국전력거래소는 2차 입찰 공고 당시 밝혔던 일정대로 2월 중에 낙찰 사업자를 공식 발표한다는 입장이지만, 결과에 따라 희비가 엇갈린 업체들이 그전에라도 입찰 결과를 공개할 수 있어서다.

이번 프로젝트는 내년까지 육지와 제주에 각각 500메가와트(㎿), 40㎿ 규모의 ESS를 구축하는 사업이다. 공급 규모는 1조원대로 추정된다. 2차 입찰에 참여한 사업자 컨소시엄은 총 35개 안팎으로, 1차 입찰과 비슷한 규모인 7∼8개 사업자가 최종 선정될 것으로 전해졌다.

이들 사업자에 배터리를 공급하는 LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK온 등 국내 배터리 3사는 사활을 걸고 있다. 지난해 1차 중앙계약시장 입찰에서 한 건의 물량도 따내지 못하는 수모를 당한 SK온은 물론이고, 24%의 물량을 수주하는 데 그친 LG에너지솔루션도 이번에는 칼을 갈았다. 전체 물량의 76% 수주라는 쾌거를 달성한 삼성SDI 역시 “여전히 배가 고프다”는 태도여서 이들 간 치열한 물밑 대결이 펼쳐지고 있다.

2차 입찰은 1차 때와 평가 방식이 달라졌다. 비가격 평가가 더 중요해졌다. 원재료 및 제품의 국내 생산 여부가 낙찰 여부를 결정짓는 핵심 요소로 부상하면서 업체들은 앞다퉈 국내 설비 투자 비중을 늘리는 중이다. LG에너지솔루션은 내년 가동 목표로 충북 청주 오창 에너지플랜트에 ESS용 리튬인산철(LFP) 배터리 생산라인을 구축할 계획이다. SK온도 서산공장 전기차용 배터리 생산라인 일부를 LFP 라인으로 전환해 국내 최대 수준인 총 3기가와트시(GWh) 규모의 LFP 배터리 생산능력(캐파)을 확보한다는 전략이다.

삼성SDI는 이날 한국동서발전과 손잡고 에너지 대전환 속 급성장 중인 ESS 및 신재생에너지 분야에서 공동 개발과 투자에 나선다고 발표했다. 이에 따라 양사는 ESS 등 국내외 에너지 발전 프로젝트에 대한 개발과 투자를 공동으로 진행하고, 신재생에너지 연계 및 전력망 안정화 사업 등 신규 비즈니스 모델 발굴에 나설 계획이다.

배터리 안전성 평가 배점을 상향한 대목도 눈에 띈다. 증설 요구가 잇따르는 데이터센터 등에 안정적으로 전력을 공급하기 위한 ESS용 배터리는 화재 예방 등 선제 대응의 필요성이 매우 크다. 업체들이 상대적으로 화재 위험성이 낮은 LFP 배터리 채택 비중을 늘리는 배경이다.

전기차 배터리 시장의 성장세가 기대만큼 이어지지 않으면서 공격적 설비 투자로 덩치를 키워온 국내 배터리업체들은 공장 가동률 제고와 위기관리의 대안으로 ESS에 주목한다. 그중에서도 국내 ESS 시장은 해외 시장보다 사업 규모는 작지만, 글로벌 수주전에서 하나의 보증수표로 작용한다는 점에서 업체들로선 절대 양보할 수 없는 영역이다.

지난해 많게는 조 단위 영업손실을 기록하는 등 업황 악화에 직격탄을 맞은 배터리 업계는 국내 정부 기관 수주 성과를 발판 삼아 북미 등 주요 ESS 시장을 공략할 방침이다.

지난해 1차 때와 달리 이번 2차 입찰에선 K배터리 3사가 비교적 고른 비중으로 사업 물량을 나눠 가지리라는 예상이 나온다. 3사가 치열하게 맞붙는 과정에서 업체 간 평균 실력이 올라간 데다, 글로벌 시장에서 연일 위력을 더해가는 중국 업체와 맞서 고군분투 중인 국내 업체를 장려할 필요성도 커졌기 때문이다.

배터리 업계 한 관계자는 “연초 김정관 산업통상부 장관이 지금의 ‘3사 체제’가 유효한지를 놓고 의문을 제기하는 발언까지 내놓으면서 업계엔 어느 때보다 긴장감이 감도는 분위기”라며 “이번 ESS 입찰에서 조금이라도 더 물량을 따내려는 시도가 치열하게 전개되고 있다”고 말했다.