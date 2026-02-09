창간 80주년 경향신문

국내 4개 대표 싱크탱크, 공학 정책 고도화 위해 맞손

경향신문

국내 4개 대표 싱크탱크, 공학 정책 고도화 위해 맞손

입력 2026.02.09 17:00

MOU 체결…“범학제적 협력 체계 가동”

업무협약 체결 학회·연구원 로고

업무협약 체결 학회·연구원 로고

국가 공학 정책 발전을 위해 한국의 대표적인 관련 학회와 연구 조직이 손을 잡았다.

한국행정학회와 한국공학한림원, 기술경영경제학회, 과학기술정책연구원 등 4개 기관은 오는 10일 연구·정책 개발 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결하고 범학제적 협력 체계를 본격 가동하기로 했다고 9일 밝혔다.

이번 협약은 인공지능(AI)·반도체 등을 중심으로 한 기술 경쟁이 안보·산업·행정 전반과 직결되는 상황에서 공학·과학기술을 둘러싼 정책 대응 역시 더 정교하고 통합적인 접근이 요구되고 있다는 인식에서 출발했다.

협약에 따라 4개 기관은 공학·과학기술 기반 국가 혁신 정책 관련 공동 연구기획 및 수행, 정책 연구 및 개발, 국가 및 공공 부문 대상 정책제언·백서·보고서 공동 작성, 학술대회·포럼·세미나·워크숍 공동 개최, 연구자·전문가·정책담당자 간 교류 네트워크 구축 등에서 협력할 예정이다.

특히 공학·과학기술의 현장성과 행정학의 제도 분석, 기술경영·경제학의 산업 및 시장 관점, 학회와 전문 연구기관의 정책 설계 역량을 결합해 실행력 있는 공학·과학기술 정책 대안을 제시하는 것이 이번 협력의 핵심 목표다.

이번 협약 유효기간은 체결일로부터 3년이다. 향후 기관 간 합의에 따라 다양한 공동 연구와 정책사업을 단계적으로 확대해 나갈 계획이다.

