소방청, 설 연휴에 전국 ‘특별경계근무 2단계’ 발령···119구급상황관리센터 운영 강화

소방청이 설 연휴 기간에 전국 소방관서를 대상으로 ‘특별경계근무 2단계’를 발령하고, 119구급상황관리센터 운영을 대폭 강화한다.

소방청은 9일 정부세종청사에서 김승룡 소방청장 직무대행 주재로 출입기자단 간담회를 열고 ‘특별경계근무 발령 및 조치기준’을 마련해 이달부터 오는 6월까지 시범 운영에 들어간다고 밝혔다.

특별경계근무는 화재 등 재난 위험이 증가하거나 국가 중요행사 개최 시 발령되는 비상 대비체계다. 단계별(1·2·3단계)로 예방활동, 대비태세, 대응체계를 강화하는 방식이다. 이를 통해 상황관리와 출동 대비, 현장 순찰, 유관기관 협조 등을 표준화해 보다 예측 가능하고 효과적인 현장 대응을 추진한다고 소방청은 설명했다.

소방청은 특히 이달 설 연휴 기간에 전국 소방관서를 대상으로 ‘특별경계근무 2단계’를 발령해 대응수위를 한층 높인다.

발령 기간은 13일 오후 6시부터 19일 오전 9시까지 약 6일간 유지된다. 이 기간에 지휘선상 근무 강화, 기동순찰 실시, 상황실 대비 인력 보강, 유관기관 협조체계 강화 등 명절 특성을 고려한 선제적 안전관리 활동이 집중 추진된다.

아울러 연휴 기간 급증하는 응급환자 발생에 대비해 119구급상황관리센터 운영도 대폭 강화한다. 소방청은 간호사와 1급 응급구조사 등 전문 상담 인력을 증원하고, 24시간 의료상담 및 병·의원 안내 서비스를 제공한다.

소방청에 따르면 지난해 설 연휴 기간에 4만6000여건의 상담이 접수돼 평일 대비 약 70% 이상 증가했으며, 전화 응급처치 지도로 생명을 구한 사례도 다수 확인됐다.

김승룡 소방청장 직무대행은 “설 명절은 이동 증가와 생활환경 변화로 화재와 응급사고 위험이 높아지는 시기”라며 “특별경계근무 단계 운영과 구급상황관리센터 24시간 대응체계를 통해 국민이 안심하고 명절을 보낼 수 있도록 빈틈없는 현장 대응에 최선을 다하겠다”고 말했다.