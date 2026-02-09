‘이 대통령 측근’ 김용, 보석 중 국회 북콘서트 예고…민주당 서울시장 주자 총출동

이재명 대통령의 측근인 김용 전 민주연구원 부원장이 오는 12일 국회에서 북콘서트를 연다. 콘서트에는 여당 서울시장 선거 주자들이 총출동한다. 그는 불법 정치자금 수수 혐의로 1·2심에서 유죄 판결을 받고 보석으로 석방 중이어서 논란이 예상된다.

9일 정치권에 따르면 김 전 부원장은 12일 국회 의원회관에서 자신의 저서 <대통령의 쓸모> 출판 기념회를 연다. 김 전 부원장 측은 행사 안내 공지에서 “윤석열 정치검찰 정적 사냥의 최대 피해자 김용, 시련을 넘어 이재명 대통령의 정치 철학과 함께 한 이야기, 대통령의 효능감과 더 많은 쓸모, 그리고 우리들의 꿈 너머 꿈”이라고 책 내용을 소개했다.

김 전 부원장은 정진상 전 민주당 대표실 정무조정실장과 함께 이 대통령의 최측근으로 꼽힌다. 그는 민주당 대선 예비경선 전후인 2021년 유동규 전 성남도시개발공사 사장 직무대리에게 불법 선거자금 6억원 등을 받은 혐의로 지난해 2월 2심에서 징역 5년의 실형을 선고받았다. 대법원은 같은 해 8월 보증금 5000만원과 주거 제한 등의 조건으로 김 전 부원장의 보석 청구를 인용했다.

북콘서트 1부는 김 전 부원장과 친이재명(친명)계 최고위원인 황명선 민주당 의원 간 대담으로 진행된다. 2부에는 서울시장 출마를 선언한 민주당 김영배·박주민·박홍근·서영교·전현희 의원과 정원오 성동구청장이 참석한다.

김 전 부원장은 경기(2월 20일) 광주·전남(22일), 전북(25일), 부산(28일), 대전·충남(3월2일) 등 전국을 돌며 북콘서트를 한다.

민주당 한 중진 의원은 이날 기자와의 통화에서 김 전 부원장 행보를 두고 “(참석자들 면면을 보면) 김 전 부원장 파워가 (여전히) 있다고 믿는 게 아닌가”라며 “적절하지 않다는 비판이 충분히 나올 수 있다. (김 전 부원장이) 자제하고 있는 게 맞는다고 생각한다”고 말했다.