경주 문무대왕면 산불 42시간 만에 완진···56㏊ 소실

본문 요약

경북 경주시 문무대왕면 입천리 야산에서 발생한 산불이 발생 42시간여 만에 완전히 꺼졌다.

이번 산불은 지난 7일 오후 9시40분쯤 입천리 산 중턱 송전탑에서 '펑' 하는 소리와 함께 시작된 것으로 전해졌다.

강한 바람을 타고 불길이 빠르게 확산되자 산림당국은 산불 대응 1단계를, 소방당국은 국가소방동원령을 각각 발령했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

경주 문무대왕면 산불 42시간 만에 완진···56㏊ 소실

입력 2026.02.09 17:46

  • 김현수 기자

  • 기사를 재생 중이에요

경북 경주시 문무대왕면 일대에서 지난 8일 소방헬기가 산불 진화작업을 벌이고 있다. 연합뉴스

경북 경주시 문무대왕면 일대에서 지난 8일 소방헬기가 산불 진화작업을 벌이고 있다. 연합뉴스

경북 경주시 문무대왕면 입천리 야산에서 발생한 산불이 발생 42시간여 만에 완전히 꺼졌다.

산림청은 9일 오후 4시3분쯤 입천리 일대 산불을 최종 진화했다고 밝혔다. 경주시와 산림당국은 인근 주민과 등산객에게 내려졌던 대피 명령을 해제하고 재발화에 대비해 2~3일간 뒷불 감시체계에 들어갔다.

이번 산불은 지난 7일 오후 9시40분쯤 입천리 산 중턱 송전탑에서 ‘펑’ 하는 소리와 함께 시작된 것으로 전해졌다. 강한 바람을 타고 불길이 빠르게 확산되자 산림당국은 산불 대응 1단계를, 소방당국은 국가소방동원령을 각각 발령했다.

산림·소방당국은 약 20시간 만인 8일 오후 6시쯤 주불 진화를 선언했지만, 이날 저녁 다시 불길이 살아나면서 오후 11시쯤 재진화에 나섰다. 이후 9일 오전부터 잔불 정리 작업을 이어간 끝에 이날 오후 완진에 성공했다.

이번 산불로 입천리 일대 임야 56ha와 창고 건물 일부가 소실됐으며, 인명 피해는 발생하지 않았다.

산림당국은 송전탑에서 폭발음이 났다는 목격자 진술 등을 토대로 정확한 화재 원인과 피해 규모를 조사하고 있다. 한국전력도 해당 송전설비에 대한 자체 점검에 착수할 예정이다.

