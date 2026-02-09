태국 총선서 보수 여당 1위 전망···탁신 정당은 3위로

아누틴 찬위라꾼 현 태국 총리가 이끄는 보수 성향 품짜이타이당이 8일(현지시간) 실시된 총선에서 제1당을 차지할 가능성이 큰 것으로 나타났다.

태국선거관리위원회의 잠정 집계에 따르면 개표율 약 95% 기준 품짜이타이당은 하원 500석 가운데 약 192석을 확보할 것으로 관측된다. 공식 개표 결과는 4월 초 발표된다.

왕실·군부 개혁을 내세운 진보 성향 인민당은 117석을, 탁신 친나왓 전 태국 총리 가문의 프아타이당은 74석을 확보할 것으로 전망된다. 품짜이타이당과 손잡은 끌라탐당도 최소 57석 이상을 확보할 것으로 보인다.

선관위가 60일 내 결과를 확정하면, 이후 15일 내 소집된 새 의회에서 하원 의원 과반의 지지를 얻은 인물이 총리로 선출된다. 품짜이타이당이 단독 과반 확보에 실패하면서 아누틴 총리가 연임하려면 연립정부 구성이 불가피한 상황이다. 현재 유력한 연정 파트너로는 끌라탐당과 프아타이당이 꼽힌다.

아누틴 총리는 이날 밤 방콕 당사에서 “선거에서 1위를 차지할 가능성이 높다”며 “이번 승리는 모든 태국 국민의 것”이라고 밝혔다. 그는 연정 구성과 관련해서는 “강력한 과반 정부를 원하지만 최종 선거 결과를 기다리고 있다”고 했다.

낫타퐁 루앙판야웃 인민당 대표는 결과에 승복하며 품짜이타이당 주도 연정에는 참여하지 않을 뜻을 밝혔다.

이번 총선은 아누틴 총리가 지난해 12월 의회를 해산하면서 치러졌다. 헌법재판소 결정으로 패통탄 친나왓 전 태국 총리가 탄핵당한 뒤 총리직을 이어받은 그는 소수 정부 체제로는 국정 운영이 어렵다고 판단해 취임 100일도 채 되지 않아 조기 총선을 결정했다.

품짜이타이당은 지난해 캄보디아와의 국경 분쟁 이후 확산한 민족주의 분위기를 선거 과정에서 적극 활용했다. 아누틴 총리는 주요 공약으로 국경 장벽 건설 등을 내세웠다. 독립 정치 분석가 마티스 로하테파논트는 로이터통신에 “강화된 민족주의적 정치 환경과 보수 유권자 결집이 유리하게 작용했다”고 말했다.

최근 3년 새 총리가 세 차례 교체되며 정치적 혼란이 이어진 점도 표심에 영향을 미쳤다는 분석이 나온다. 싱가포르 유소프이삭연구소의 티타 상글리 연구원은 뉴욕타임스 인터뷰에서 “국민의 우선순위가 개혁에서 안정에 대한 필요성으로 이동했다”고 평가했다.

이날 총선과 함께 실시된 개헌 추진 찬반 국민투표에서는 찬성이 59.77%로 반대를 약 두 배 앞선 것으로 나타났다. 찬성이 절반을 넘으면 새 정부는 의회에서 개헌 절차에 착수할 수 있다.