전남·광주 행정통합의 밑그림이 될 통합특별법에 대해 정부가 제동을 걸고 나섰다. 지자체가 요구한 375개 특례조항 중 119개에 대해 불수용 입장을 낸 것이다. 정부는 ‘다른 지자체와의 형평성’과 ‘법적 안정성’을 이유로 들었다. 지자체의 과도한 요구가 행정통합을 ‘특례 쟁탈전’으로 변질시키는 걸 막겠다는 취지로 읽힌다. 지역소멸 위기를 호소한 지자체의 절박함은 이해하지만, 국가의 근간을 흔드는 초헌법적 논란은 경계해야 마땅하다.

9일 국회 입법 공청회에 제출된 특별법안엔 첨단전략산업의 예비타당성조사 면제, 시의원 보좌진 증원 같은 재정·인사 특혜, 외국인 투자기업에서 노동권을 제한하는 규제 완화 내용이 담겼다. 하지만 파격적 규제 면제와 배타적 특례는 주민의 환경권과 노동자 권익을 침해할 소지가 있다. 이런 이유들로 “원안 수용이 어렵다”는 정부 입장에 지역 국회의원들은 49개 특례조항을 추려 수용할 것을 촉구했다.

대전·충남과 대구·경북의 통합특별법도 초헌법적 요소들이 적지 않다. 충청권은 특정 산업의 규제 완화를 지자체 조례로 직접 결정하는 ‘행정·규제 프리존’ 설치를 요구하고 있다. 지자체가 포괄적 입법권을 갖자는 건데 국회 입법권을 흔들 수 있는 ‘위험한’ 제안이다. 대구·경북은 중앙정부의 지자체 조례 시정명령권을 배제하는 조항 등을 특별법에 넣었다. 자치권 범위를 ‘국가 밖’에 두겠다는 의미로, 헌법의 ‘지방자치 법령 준수 의무’를 무력화할 소지가 있다. 지역분권을 위한 광역 행정통합 논의가 ‘특례 경쟁’이라는 본말전도의 위기에 직면한 모양새다.

하지만 정부도 형평성 등을 이유로 빗장만 걸면 안 된다. 지자체의 무리한 특례 요구는 지역소멸을 막을 특별대책이 필요하다는 위기감이 출발선일 것이다. 정부의 무더기 ‘수용 불가’가 분권 동력을 꺾는 면죄부가 되어선 곤란하다. 독소조항은 걸러내되 지역의 실질적 자치권은 전향적으로 조율·검토해야 한다.

행정통합은 지방자치 30년의 성과를 바탕으로 대한민국 행정체계를 재설계하는 중차대한 작업이다. 국회는 입법 과정의 최종 심의관이 되어 헌법 가치를 훼손하는 특례는 단호히 교통정리하고, 통합 지자체의 커질 권한에 걸맞은 책임 장치를 명문화해 도덕적 해이를 방지해야 한다. 행정통합이 자치분권과 균형발전의 이정표가 될 수 있도록 정교하고 엄격한 입법이 되길 바란다.