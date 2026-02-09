KT 사외이사 3명 교체한다···후보에 윤종수·김영한·권명숙

KT가 사외이사 3명을 교체한다.

KT 이사후보추천위원회(이추위)는 9일 4개 분야의 사외이사 후보자를 심의한 결과, 정기주주총회에 추천할 사외이사 후보 3명을 확정했다고 밝혔다. 이추위는 사내이사 전원으로 구성돼 있다.

사외이사 후보를 분야별로 보면 환경·사회·지배구조(ESG) 분야에 윤종수 현 KT ESG위원회 위원장, 미래기술 분야에 김영한 숭실대 전자정보공학부 교수, 경영 분야에 권명숙 전 인텔코리아 대표이사다. 회계 분야는 공석으로 두고 내년 정기주주총회에서 정하기로 했다.

KT 이사회는 사내이사 2명과 사외이사 8명 등 총 10명으로 구성된다. 현재 KT 사외이사는 총 7명이다. 이 중 윤종수 ESG위원회 위원장과 최양희 한림대 총장, 안영균 세계회계사연맹(IFAC) 이사 등 3명의 임기가 다음달 만료된다. 현대제철 사외이사를 겸직해 최대주주인 현대자동차그룹과의 이해관계 충돌 논란으로 퇴임한 조승아 전 이사의 공석까지 포함하면 총 4석을 채워야 하는 상황이다. 임기 만료를 앞둔 사외이사 중 윤종수 이사만 연임이 결정됐다.

이추위는 “앞으로도 사외이사 후보 선임 방식을 기존의 4명씩 교체하는 집중형 구조에서 보다 안정적인 분산형 교체 구조로 전환해 나가기로 했다”고 전했다.

지난해 KT 이사회는 임기가 만료된 이사들이 형식적인 공모 절차와 전원 재추천을 거쳐 재선임되면서 ‘셀프 연임’ 논란을 빚기도 했다.

이날 이사회는 최근 국민연금과 노동조합의 우려사항을 해소하기 위한 조치도 논의했다. 이사회는 주요 보직자의 인사 등과 관련해 이사회 규정이 정관에 배치될 수 있다는 국민연금의 우려에 대해 “국민연금과의 협의를 통해 이사회 규정 및 정관 개정을 추진함으로써 오해를 해소하기로 했다”고 밝혔다.

국민연금은 지난해 11월 KT 이사회가 최고경영자(CEO)의 조직 개편과 임원 인사에 대해 이사회 승인 의무를 부과하는 내용의 규정 개정을 두고 경영권 침해 소지가 있다는 판단을 내리고 반대 의견을 낸 것으로 전해졌다.

이사회는 노동조합 의견을 반영해 사외이사에 대한 평가제 도입과 이사회의 투명성 강화를 위한 제도적 방안을 마련할 계획이다. 대표이사 교체기의 경영 공백에 대해서는 “현 경영진과 차기 대표이사 후보자 간 원만한 협의가 이뤄지길 기대하며, 그 협의 결과에 대해 적극적으로 협력할 의사가 있다”고 했다.

아울러 이사회는 A 사외이사에 대한 컴플라이언스 위원회의 권고에 따라 제3의 독립적인 기관에 의뢰해 이사회 차원의 조사를 실시할 계획이다. A 이사는 요직 인사 청탁을 경영진에 요청하고 독일 위성통신 업체 ‘리바다’에 대한 투자를 알선했다는 의혹을 받고 있다.