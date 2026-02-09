‘백플립’에 ‘쿼드러플’까지…한계를 뛰어넘은 말리닌

피겨 단체전서 미국에 금메달 안겨 11일 싱글 쇼트 4.5회전 도전 주목

50년간 금지됐던 기술을 선보인 ‘피겨 천재’가 이번엔 쿼드러플(4회전) 점프만 5차례 성공하며 극적으로 미국의 금메달을 결정지었다. 현재 밀라노 최고 스타는 일리야 말리닌(22·미국·사진)이다.



9일 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 피겨 단체전 이틀째, 미국은 남자 싱글 프리스케이팅 한 종목만 남긴 채 일본과 총점 59-59로 동률을 이루고 있었다.



5점 리드로 첫날을 마쳤지만 둘째날 앞선 3개 종목에서 일본에 따라잡혔다. 말리닌과 일본 대표 사토 슌의 결과에 따라 금·은메달 색깔이 갈리는 상황을 맞이했다. 말리닌이 프리스케이팅 4번째 연기자로 나섰다.



첫 점프로 쿼드러플 플립을 뛰었다. 관객의 함성이 크게 일었다. 이제 시작이었다. 7개 점프 중 5개를 쿼드러플로 장식했다. 쿼드러플 토루프와 쿼드러플 살코로 4회전 점프를 마무리한 말리닌은 전날에 이어 또 공중제비를 돌았다.



너무 위험해서 1976년 인스브루크 올림픽을 마지막으로 금지돼 2024년까지는 시도 자체가 감점 요소였던 ‘백플립’을 말리닌은 밀라노에서 이틀 연속 선보였다. 관중석에 있던 테니스 전설 노바크 조코비치는 벌떡 일어나 탄성을 질렀다. 다른 관객도 마찬가지였다. ESPN은 “사실상 마침표를 찍은 장면이었다”고 순간을 묘사했다.



이날 말리닌의 연기는 평소 기량에 못 미쳤다. 세계에서 유일하게 성공했던 쿼드러플 악셀 대신 트리플 악셀을 뛰었다. 2번째 쿼드러플 러츠 후 착지 과정에서 빙판에 손을 짚는 실수도 했다. 총점 200.03점을 받았다. 자신이 가진 세계기록(238.24점)보다 40점 가까이 모자랐다. 하지만 그걸로 충분했다.



마지막 주자로 나선 일본의 사토는 3차례 쿼드러플 점프를 포함해 실수 없이 연기를 마쳤다. 개인 최고인 194.86점을 받았다. 하지만 말리닌을 넘지 못했다. 말리닌이 1위로 팀 점수에 10점을 추가했고, 미국의 동계올림픽 피겨 단체전 2연패도 확정됐다. 미국은 총점 69점으로 일본을 1점 차로 제쳤다.



금메달을 목에 건 말리닌은 “동점이라는 걸 알고 있었다. 내가 승부를 결정한다는 것도 알고 있었다. ‘지금이 네 순간이다. 죽느냐 사느냐의 문제다’라고 나 자신에게 말했다”면서 “팀 전체의 에너지와 응원이 결정적인 힘이 됐다”고 소감을 밝혔다.



백플립을 이미 2차례 성공했고, 단체전 금메달까지 따냈지만 말리닌의 올림픽은 이제 시작이다.



말리닌은 11일 남자 싱글 쇼트프로그램, 14일 프리스케이팅에 나선다. 단체전에서 시도하지 않았던 쿼드러플 악셀을 뛸지가 관심사다. 4회전에 반 바퀴를 더 도는 4.5회전 점프다. 피겨 역사상 말리닌만이 감점 없이 성공한 기술이다.

