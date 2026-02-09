창간 80주년 경향신문

영풍 단촌리의 변천사 품은 느티나무

경향신문

영풍 단촌리의 변천사 품은 느티나무

입력 2026.02.09 20:14

수정 2026.02.09 20:16

영풍 단촌리 느티나무

영풍 단촌리 느티나무

설 명절을 앞둔 농촌 마을은 생명의 기운을 맞이하느라 분주하다. 이 즈음, 대개의 농촌 마을은 사람살이의 안녕과 풍요를 기원하며 당산제를 채비한다. 손길은 잦지만 번거롭지 않다. 절차와 과정이 모두 경건해야 하기 때문이다.

당산제는 하늘과 사람을 잇는 큰 나무 앞에서 사람들이 소망을 표현하는 농경문화의 대표적 의식이다. 한 해 농사의 시작을 알리는 의식으로 여기는 까닭에 봄 기운 다가오는 이 즈음이 안성맞춤이다.

경북 영주시 안정면 단촌리 저술마을에서도 사람들은 논 한가운데 서 있는 듬직한 느티나무 앞에서 당산제를 지낸다. 700년 넘게 살아온 이 나무를 사람들은 마을 사람살이를 보살피는 수호목으로 여겨왔다. 나무 높이 16.5m, 가슴 높이 줄기 둘레 10m에 이르는 위용이 일품이다. 굵은 줄기에서 뿜어나오는 풍채는 마을 수호목답게 위풍당당하다.

저술마을의 당산제는 정월대보름에 치러진다. 신망 있는 어른을 제관으로 정한 마을 사람들은 몸과 마음을 경건하게 유지한다. 하늘이 내려주는 만큼만 먹고살아야 하는 농촌에서 마을 살림살이를 관장하는 당산나무에 올리는 농부들의 정성이자 예의다. 당산제는 일제강점기와 근대화 과정을 거치면서도 끊이지 않고 지금까지 이어지고 있다.

나무는 1982년 ‘영풍 단촌리 느티나무’라는 고유 명칭으로 천연기념물에 지정됐다. ‘영풍’은 이 지역에서 오래 살아온 사람이 아니라면 생경한 지역 이름이다. 본래 이 지역은 풍기군에 속했다가 1914년 영주군으로 통합됐다. 그리고 영주군이 시로 승격될 때 단촌리를 포함한 일부 지역은 영풍군이라는 이름으로 분리됐다. 다시 1995년 영풍군이 영주시와 통합되면서 영풍군이라는 이름은 영영 사라졌다. 잊혀가는 마을의 변천사가 나무의 이름에만 고스란히 남은 것이다.

영풍 단촌리 느티나무는 마을 농사의 시작을 알리는 달력이고, 하늘을 향한 소망의 표현이며, 잊어지지 않는 마을의 역사책이기도 하다.

