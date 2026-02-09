바람 따라 물 따라 구름 따라 두둥실 흘러가는 데로 정처 없이 떠나 봅니다. 여기도 좋고 저기도 좋습니다. 높은 곳도 좋고 낮은 곳도 좋습니다. 바다도 좋고 산도 좋습니다. 추운 곳도 좋고 더운 곳도 좋습니다. 바람 타고 구름 타고 멀리멀리 떠나 봅니다. 새로운 풍경과 새로운 사람들을 만나고 새로운 시각으로 세상을 바라봅니다. 흘러가는 구름과 흘러가는 물결을 멍하니 바라보며 내 안에 고여 있던 시간들도 흘려보냅니다. 그렇게 흘러 흘러, 그렇게 돌고 돌아 다시 나의 자리에 앉아 봅니다.

