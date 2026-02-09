일본 자민당 ‘역대 최다’ 316석…‘다카이치 1강’ 장기 독주 체제

총선서 개헌 발의선 310석 넘어 “헌법 개정에 도전” 본격 우경화

지난 8일 실시된 일본 중의원(하원) 선거에서 집권 자민당이 개헌안 발의선인 310석을 넘어서는 역대 최다 의석을 차지했다. 국민의 신임을 묻겠다며 실시한 선거에서 압승한 다카이치 사나에 총리 1인에게 권력이 집중되는 ‘다카이치 1강’ 시대가 열렸다는 평가가 나온다. 다카이치 총리는 개헌을 비롯한 여러 논쟁적인 정책을 공세적으로 추진할 것으로 예상된다.



NHK는 9일 중의원 선거 최종 개표 결과 자민당이 전체 465석 중 316석을 확보했다고 보도했다. 이는 개헌안을 발의할 수 있는 310석(3분의 2)을 넘어선 것이자 여당이 과반 미만인 참의원에서 법안이 부결돼도 재가결을 통해 통과시킬 수 있는 의석수다.



한 정당이 단독으로 3분의 2 이상 의석을 차지한 것은 태평양전쟁 종전 후 처음이다. 316석은 1955년 창당 이후 자민당이 중의원에서 얻은 역대 최다 의석수로, 종전 기록은 나카소네 야스히로 총리 때인 1986년 총선에서 획득한 304석이었다. 2012년 재집권 이후 총선에서 매번 자민당 대승을 이끌었던 아베 신조 전 총리 때도 300석을 넘기지는 못했다.



자민당 의석수는 지난달 27일 선거 공시 전의 198석에서 118석 늘어났다. 연립여당 일본유신회도 선거 공시 전 34석에서 36석으로 의석수를 소폭 늘렸다.



반면 제1야당 입헌민주당과 옛 연립여당 공명당이 중도 기치를 내걸고 창당한 중도개혁연합은 종전의 169석에서 49석으로 줄어드는 참패를 당했다.



자민당이 다카이치 총리의 인기에 힘입어 대승을 거둔 만큼 다카이치 총리의 입지는 더욱 견고해질 것으로 예상된다. 다카이치 총리는 자민당 지지율이 자신의 지지율보다 낮다는 점을 고려해 이번 선거를 자신에 대한 신임 투표로 규정했으며, 의회 해산도 당이 아닌 관저 주도로 결정해 추진했다.



이에 따라 과거 장기 집권하면서 ‘아베 1강’이라 불렸던 아베 전 총리 때처럼 다카이치 총리의 장기 독주 체제를 갖췄다는 평가가 나온다. 아사히신문은 “다카이치 총리가 국민의 신임을 동력 삼아 ‘국론 분열’이 예상되는 정책을 향해 본격적으로 움직일 것”이라고 전망했다. 그는 이날 기자회견에서 “헌법 개정을 향한 도전도 추진할 것”이라며 이른바 평화헌법 개정 의지를 분명히 밝혔다.



다카이치 총리는 오는 18일쯤으로 예상되는 특별국회에서 무난히 차기 총리로 지명될 것으로 보인다.

