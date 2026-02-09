올림픽까지 번진 ‘미국 분열’…트럼프, 자국 선수에 “완전한 패배자”

‘이민 단속 지적’ 헌터 헤스에 맹비난

미 정치권·보수 진영도 비판 쏟아내

올림픽위 “선수 안전에 최선 다할 것”

도널드 트럼프 미국 대통령이 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽에서 국내 정치 상황을 비판한 미 스키 대표팀 선수를 향해 “완전한 패배자”라고 비난했다. 미국에서 심화한 정치적 분열과 갈등이 올림픽 무대로까지 번지는 분위기다.



트럼프 대통령은 8일(현지시간) SNS 트루스소셜에 “미국 올림픽 스키 선수 헌터 헤스는 완전한 패배자로, 동계올림픽에서 자신의 나라를 대표하지 않는다고 말했다”고 밝혔다. 이어 “만약 그렇다면 그는 대표팀 선발에 도전하지 말았어야 했다. 그가 대표팀에 포함된 것은 몹시 유감”이라며 “이런 사람을 응원하기는 매우 어렵다”고 했다.



프리스타일 스키 하프파이프 종목에 미 국가대표로 출전한 헤스는 지난 6일 기자회견에서 “지금 미국을 대표하는 일에는 만감이 교차한다. 조금 어려운 것 같다”며 “지금 미국에서 나뿐만 아니라 많은 이에게 탐탁지 않은 일들이 벌어지고 있다. 나에겐 고향의 가족과 친구들, 내가 좋다고 믿는 미국의 가치를 대표하는 게 더 중요하다”고 말했다. 이어 “성조기를 달았다고 해서 미국에서 벌어지는 모든 일을 대변하는 건 아니다”라고 덧붙였다.



헤스의 발언은 최근 미네소타주에서 연방 이민 단속 요원의 총격으로 시민 2명이 숨진 사건과 이에 대한 항의 시위 등을 염두에 둔 것으로 보인다.



미 스키 대표팀 선수 크리스 릴리스도 이민세관단속국(ICE)을 언급하며 “가슴이 아프다”고 밝혔다. 릴리스는 “우리는 모든 사람의 권리를 존중하고 시민을 사랑과 존중으로 대해야 한다”며 “올림픽에서 경쟁하는 선수들을 통해 우리가 보여주고자 하는 미국이 그런 모습이길 바란다”고 말했다.



뉴욕타임스는 “동계올림픽에 출전하는 232명의 미국 선수들은 빙판과 설원에서 최선을 다할 준비를 마쳤지만, 그들의 올림픽 순간에 정치가 피할 수 없게 끼어들고 있다”고 평가했다. 트럼프 정부의 관세 정책과 덴마크령 그린란드 병합 위협 등으로 국제사회에서 미국의 이미지가 악화한 상황에서, 미 대표팀 선수들은 ‘미국을 대표하는 게 어떤 기분인가’라는 질문을 여러 차례 받고 있기도 하다.



미국 알파인 스키의 살아 있는 전설로 꼽히는 미케일라 시프린은 이런 질문에 “영광이자 특권”이라면서도 노벨 평화상 수상자인 넬슨 만델라 전 남아프리카공화국 대통령의 발언을 인용해 “포용성과 다양성, 친절함의 가치를 대표하고 싶다”고 답했다. 자신을 성소수자라고 밝힌 미 피겨스케이팅 국가대표 앰버 글렌은 “트럼프 정부 들어 성소수자 공동체가 어려움을 겪고 있다. 이 문제에 침묵하지 않겠다”고 말했다가 SNS에서 위협을 받기도 했다.



의견을 밝힌 선수들이 보수 진영 등으로부터 비난받는 일이 늘어나자 미 올림픽·패럴림픽위원회(USOPC)는 이날 성명을 내고 “미 대표팀 선수들을 확고히 지지하며 경기장 안팎에서 이들의 안전과 복지를 위해 최선을 다할 것”이라고 말했다.

