혁신당 “좌한길 우성국 내란 싱크탱크…국힘 정당 해산을”

서왕진 원내대표 비교섭단체 연설 민주당엔 “합당 밀약설 난무 유감”

서왕진 조국혁신당 원내대표가 9일 “국민의힘은 당대표급 극우 유튜버 ‘좌한길·우성국’을 앞세운 극우 내란 선동의 싱크탱크로 진화하고 있다”면서 “정당해산심판 청구를 법무부에 다시 한번 강력히 촉구한다”고 밝혔다. 좌한길과 우성국은 극우 유튜버인 전한길씨와 고성국씨를 가리킨다.



서 원내대표는 이날 국회 본회의장에서 열린 국회 비교섭단체 대표연설을 통해 “여전히 국회 의석의 3분의 1을 차지하는 극우 내란 본당 국민의힘의 존치 문제부터 해결해야 한다”며 이같이 말했다. 국민의힘 의원 상당수는 서 원내대표 발언에 “무슨 소리야”라고 항의하며 본회의장에서 퇴장했다.



서 원내대표는 국민의힘에 대해 “윤석열 어게인도 모자라 전두환 어게인이 국민의힘을 점령하고 있다”며 “내란 비호, 공무집행방해, 내란 미화, 극단적 선동 등 행태는 헌법 8조 4항에 따른 위헌 정당 기준을 충족한다”고 비판했다.



정치 유튜브 채널 ‘고성국TV’ 운영자 고성국씨는 국민의힘 입당 직후인 지난달 29일 자신의 유튜브에서 “국민의힘 당사에 전두환·윤석열 전 대통령 사진을 내걸라”고 말해 논란이 일었다.



부정선거 음모론을 주장해온 전직 한국사 강사 전한길씨도 지난 3일 미국에서 귀국하자마자 장동혁 국민의힘 대표를 향해 “윤석열 전 대통령과 절연하는 순간 저와 많은 당원들이 장동혁 대표를 버릴 것”이라고 압박했다.



서 원내대표는 혁신당과 합당하는 문제로 내홍을 겪는 더불어민주당을 향해선 “비생산적 권력투쟁, 우당에 대한 모욕과 비난, 근거 없는 음모론과 존재하지 않는 밀약설이 난무하고 있다”며 “매우 유감이다. 혁신당은 어떠한 정치적 소란에도 흔들리지 않겠다”고 밝혔다.



서 원내대표는 검찰·사법 개혁과 함께 신토지공개념 3법(택지소유상한제·토지초과이득세 부활, 개발이익환수제 강화) 입법을 주장했다.



서 원내대표는 또 6·3 지방선거와 동시에 지방분권 개헌 국민투표를 실시하자고 제안했다. 민주당이 대선 전 원탁회의에서 합의했던 결선투표제, 교섭단체 기준 완화 등 정치개혁 약속을 지키지 않는다고도 지적했다.



서 원내대표는 “민주당은 책임 있게 답해야 한다”며 “지방선거 전 정치개혁 과제 이행을 결단해주기 바란다”고 했다. 그는 “개혁과 연대로 무장한 혁신당은 이번 지방선거에서 ‘국민의힘 제로’에 매진할 것”이라며 “내란 잔당 국민의힘을 몰아낸 자리에 새로운 정치를 채워 넣겠다”고 말했다.

