이번엔 “별건 수사를 기소”…세번째 퇴짜 맞은 김건희 특검

‘집사게이트’ 공소기각·무죄

수사 대상인 ‘김건희 청탁 여부’

입증 못하고 회삿돈 횡령만 기소

법원 “체포영장과 공소사실 달라”

양평 공무원·통일교 윤영호 이어

또 공소기각 판결, 특검 체면 구겨

법원이 9일 이른바 ‘집사게이트’ 의혹으로 기소된 김예성씨에 대해 일부 무죄, 일부 공소기각을 선고했다. 김건희 여사 관련 의혹을 수사한 민중기 특별검사가 기소한 사건 중 수사 권한 밖이라는 이유로 공소기각이 나온 건 세번째다.



서울중앙지법 형사합의26부(재판장 이현경)는 이날 특정경제범죄 가중처벌법상 횡령, 업무상 횡령 혐의로 구속 기소된 김씨에게 일부 무죄, 일부 공소기각을 선고했다.



특검은 애초 카카오모빌리티와 HS효성 등 대기업들이 김 여사 일가 집사로 알려진 김씨에게 각종 민원을 청탁할 목적으로 김씨가 설립에 참여한 IMS모빌리티에 투자했다는 의혹을 수사했다. 그러나 김 여사에게까지 청탁이 전달됐는지는 입증하지 못했고, 회삿돈을 빼돌린 혐의만 적용해 김씨를 기소했다.



재판부는 김씨의 횡령 혐의를 두 부분으로 나눴다. 김씨의 차명법인 이노베스트코리아가 IMS모빌리티 주식을 판 자금 중 24억3000만원을 조영탁 IMS모빌리티 대표에게 대여금 명목으로 지급해 빼돌린 혐의(특경법상 횡령)와 나머지 관계사 자금을 가족에게 급여 명목 등으로 지급해 빼돌린 혐의(업무상 횡령 등)였다.



재판부는 전자에 대해선 특검 수사 대상으로 봤지만, 유죄로 인정하지는 않았다. 재판부는 2023년 IMS모빌리티 투자가 무산될 위기에 놓이자, 조 대표가 개인 채무로 자금을 먼저 충당했고 이로써 IMS모빌리티 투자가 가능했다고 봤다. 이후 이노베스트코리아는 신규 투자금 유입으로 구주를 46억원에 팔 수 있었으므로, 조 대표 채무를 변제한 것이 회사에 손해라고 보기만은 어렵다는 논리다.



후자는 공소기각 판결했다. 앞서 특검은 김씨가 설립에 참여한 IMS모빌리티가 김 여사와의 친분을 이용해 기업들로부터 185억원을 부당하게 투자받은 정황을 포착하고 수사에 나섰다. 그러나 이런 연관관계가 공소장에 적시되지 않았고, 증명되지도 않았다는 게 법원 판단이다. 재판부는 “특검은 이 사건 투자금과 김건희 사이의 연관성을 밝혀내지 못했다”고 했다.



재판부는 “특검의 나머지 공소사실은 최초 의혹과도 전혀 다른 개인 횡령이고, 체포영장과 계좌영장에도 기재돼 있지 않다”며 특검 수사 대상이 아니라고 봤다.



특검은 판결 직후 “수긍하기 어렵다”며 항소할 뜻을 밝혔다. 석방된 김씨는 “저와 관련된 사건으로 무고하게 많은 분이 특검의 부당한 조사를 받았는데 그분들에게 참 죄송한 말씀을 전한다”고 말했다.



공범으로 기소된 조 대표 등의 재판에도 영향이 있을 것으로 보인다.특검은 양평고속도로 노선 변경 의혹과 관련해서도 김 여사 일가와의 연결고리를 밝히지 못했다. 대신 수사 과정에서 국토교통부 서기관의 개인 뇌물 혐의를 포착해 기소했다가 공소기각을 당했다. 당시 재판부는 특검의 별건 수사를 지적하며 “2차 특검이 시행되는 이상 이런 사례가 없도록 해야 한다는 심정으로 공소기각 판결했다”고 밝혔다. 법원은 또 윤영호 전 통일교 세계본부장의 정치자금법 위반 등 혐의 1심 재판에서도 한학자 총재 등의 원정 도박 의혹과 관련한 증거인멸 혐의에 대해 공소기각 판결했다.



법원이 특검 기소 사건에서 연이어 공소기각 판결을 내리면서, 조만간 출범할 2차 종합특검은 수사 대상을 보다 조심스럽게 판단할 수밖에 없을 것이란 전망이 나온다.

