창간 80주년 경향신문

검찰, ‘1억 공천헌금 의혹’ 강선우·김경 구속영장 청구

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

검찰이 지방선거 공천을 대가로 1억원을 주고받은 혐의를 받는 강선우 무소속 의원과 김경 전 서울시의원에 대한 구속영장을 법원에 청구했다.

서울중앙지검 공공수사2부는 9일 강 의원에 대해 정치자금법 위반·배임수재·청탁금지법 위반 혐의로, 김 전 시의원에 대해 정치자금법 위반·배임증재·청탁금지법 위반 혐의로 각각 사전 구속영장을 청구했다고 밝혔다.

강 의원과 김 전 시의원은 2022년 6월 지방선거를 앞두고 서울시의원 후보자 공천과 관련해 1억원 상당의 정치자금을 주고받은 혐의를 받는다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

검찰, ‘1억 공천헌금 의혹’ 강선우·김경 구속영장 청구

입력 2026.02.09 20:53

수정 2026.02.09 22:08

펼치기/접기
  • 이창준 기자

  • 기사를 재생 중이에요

강, 국회 체포동의안 표결 변수로

경찰, 김병기에 피의자 소환 통보

검찰이 지방선거 공천을 대가로 1억원을 주고받은 혐의를 받는 강선우 무소속 의원(전 더불어민주당)과 김경 전 서울시의원 구속영장을 법원에 청구했다. 경찰은 자신의 지역구인 서울 동작구의원들로부터 3000만원의 ‘정치헌금’을 수수했다는 의혹 등에 연루된 김병기 무소속 의원(전 민주당 원내대표)에게 피의자 신분으로 출석해 조사를 받으라고 통보했다.

서울중앙지검 공공수사2부(부장검사 김형원)는 9일 강 의원에 대해 정치자금법 위반·배임수재·청탁금지법 위반 혐의로, 김 전 시의원에 대해 정치자금법 위반·배임증재·청탁금지법 위반 혐의로 각각 사전 구속영장을 청구했다고 밝혔다.

강 의원과 김 전 시의원은 2022년 6월 지방선거를 앞두고 서울시의원 후보 공천과 관련해 1억원 상당의 정치자금을 주고받은 혐의를 받는다. 이후 김 전 시의원은 민주당 강서구 서울시의원 후보로 단수공천됐다.

서울경찰청 공공범죄수사대는 지난 5일 강 의원과 김 전 시의원에 대한 구속영장을 검찰에 신청했다. 검찰은 닷새에 걸쳐 경찰 수사 기록을 검토한 뒤 이들에 대한 구속 수사가 필요하다고 판단했다. 중앙지검 관계자는 “수집된 증거를 면밀히 검토한 결과 범행이 중대하고 도주 우려 및 증거인멸의 우려가 있는 점 등을 고려해 구속영장을 청구했다”고 밝혔다.

김 전 시의원의 구속 전 피의자 심문은 이르면 11일 서울중앙지법에서 열릴 것으로 예상된다. 강 의원은 현직 의원이라 국회에서 체포동의안이 통과돼야 법원이 구속 여부를 판단할 수 있다. 22대 국회에서 의원 체포동의안에 대한 표결은 신영대 민주당 의원, 권성동·추경호 국민의힘 의원 등 3차례 있었고, 권 의원과 추 의원에 대한 체포동의안이 국회를 통과했다.

박정보 서울경찰청장은 이날 “김병기 의원에게 소환을 통보했고, 날짜를 조율하고 있다”고 했다. 김 의원이 연루된 의혹은 동작구의원들로부터 3000만원의 ‘정치헌금’을 수수했다는 의혹, 차남의 취업·대학 편입 과정에서 특혜를 받았다는 의혹 등 총 13가지다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글